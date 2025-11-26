Wall Street : poursuit sur sa lancée de lundi, les taux reculent encore

Plus que 24H avant le pont de Thanksgiving (demi-séance symbolique vendredi, marchés obligataires US clos de mercredi soir à lundi matin) : les acheteurs semblent mettre les bouchées doubles pour regarnir leurs portefeuilles de valeurs "tech" et "IA"... et peut-être pousser les indices au plus haut avant 4 jours d'orgie consumériste, sachant que les 10% d'Américains les plus aisés (qui dans 95% des cas ont un portefeuille boursier) vont probablement réaliser plus de 50% des dépenses d'ici lundi prochain ("cyber monday", soldes de matériel informatique).



Le S&P 500 qui avait refranchi la veille l'ex-plancher des 6700 transforme l'essai avec 0,91% de plus à 6766 (niveau un peu supérieur à l'ex-zénith historique du 9 octobre dernier), et le Nasdaq-100 gagne pratiquement 0,6%, refranchissant les 25 000 et la MM100 (clôture à 25 018).



Après sa performance médiocre de lundi (+0,44%), le Dow Jones fait fort ce soir avec +1,43% à 47 112 (au-delà des 47 050, un précédent zénith historique du 3 octobre). Mais c'est le Russell-2000 qui affiche une hausse rugissante de +2,14% vers 2466 : il efface ainsi 3 semaines de consolidation et retrouve ses niveaux du 3 novembre.



Le "S&P" a été soutenu ce soir par Applied Materials (+5%), Doordash (+4%), Meta (+3,8%), Broadcom (+1,9%) et Alphabet (+1,7% et qui tutoie à son tour les 4000 MdsUSD de "capi").



Wall Street, contrairement aux places européennes, n'a pas réagi de façon manifeste aux rumeurs de progrès dans un plan de paix américain remanié et approuvé par l'Ukraine pouvant déboucher sur un cessez-le-feu.



Tout comme la veille, les indices US restent portés par les anticipations de baisse de taux le 10 décembre prochain (consensus à 80/85%). Le "risk-on" est de retour, le stress retombe, le "VIX" se détend de -10% vers 18,50 : la rechute sous le seuil des 20 détend l'atmosphère.



Bonne journée également pour les T-Bonds à 10 ans qui se détendent de -3,5 points de base à 4,000%, et le "30 ans" qui recule de -2 points de base à 4,657%.



Les "chiffres du jour" ne témoignent pas d'une franche dégradation de la conjoncture US et ne vont pas modifier les options de politique monétaire de la Fed.



Le dernier chiffre publié à 16H est par exemple décevant : la confiance du consommateur a chuté de -6,8 points vers 88,7, son plus bas niveau depuis avril, selon le Conference Board. La composante des anticipations a chuté de 8,6 points à 63,2, en dessous du seuil des 80 considéré comme potentiellement annonciateur d'une récession en devenir.



Bonne surprise en revanche du côté des "promesses de ventes" de logements : elles ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%, le niveaux des taux hypothécaires, compris entre 6,3 et 6,5%, demeurant dissuasif.



Publiées un peu plus tôt, à 14H30, les ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 733,3 MdsUSD. En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), elles affichent une progression de 0,3%.