Jerome Powell ne parle pas en annonces-chocs, et pourtant, les marchés scrutent chacune de ses phrases comme une prophétie. Vendredi dernier, le président de la Réserve fédérale a laissé entendre, avec prudence, qu'une baisse des taux pourrait être envisagée lors de la réunion de septembre. Le langage était mesuré, truffé de précautions, mais suffisant pour déclencher une vague d'enthousiasme. Le Dow a clôturé à un niveau record pour la première fois depuis décembre, les courtiers ont relevé leurs objectifs de fin d'année pour le S&P 500, et les investisseurs se sont persuadés que l'ère de l'argent cher touchait peut-être à sa fin.

C'est un scénario bien connu de la finance américaine : l'espoir bâti sur un conditionnel. Depuis des mois, Powell martelait que la politique monétaire était "bien positionnée", que le marché du travail résistait et que la Fed préférait temporiser, en observant l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation. Mais à Jackson Hole, le ton a changé. Il a mis davantage l'accent sur les risques pesant sur l'emploi et a semblé considérer l'effet inflationniste des droits de douane comme un choc transitoire.

Dès lundi matin, l'élan s'est pourtant essoufflé. Les contrats à terme sur indices ont reculé, avec le S&P 500 en baisse de 0,3% et le Nasdaq en repli de 0,4%. La correction reste modeste, mais révélatrice : l'élan déclenché par Powell est réel, mais fragile. Les marchés détestent patienter, et Powell s'est appliqué à rappeler qu'aucune baisse de taux n'était acquise.

Cette hésitation intervient à un moment délicat. Les dernières données sur l'emploi pointent un affaiblissement du marché du travail. Pour de nombreux traders, ce signal est paradoxalement haussier : plus les chiffres sont faibles, plus la Fed a de chances d'assouplir sa politique, ce qui se traduit souvent par des actifs mieux valorisés. Mais une autre variable tempère cet espoir : les tarifs. La dernière salve de droits de douane commence à se refléter dans les prix à l'importation. Beaucoup d'économistes jugent que ces effets inflationnistes seront temporaires, mais la menace de coûts plus élevés demeure. Plusieurs membres du FOMC avertissent, avec plus ou moins d'insistance, que ces mesures pourraient compliquer la lutte contre l'inflation.

Les prochains jours livreront plus de clarté, ou au moins plus de statistiques. L'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, sera publié vendredi. Les créations d'emplois suivront la semaine prochaine. Ces données serviront de toile de fond à la décision de Powell et de ses collègues : septembre marquera-t-il un assouplissement monétaire ou une nouvelle pause ? Pour l'heure, les marchés intègrent une probabilité de 83% d'une baisse, selon l'outil Fedwatch du CME.

Au-delà de la politique monétaire, l'actualité des entreprises a été riche. Keurig Dr pepper a annoncé l'acquisition en numéraire de la chaîne de cafés néerlandaise Jde Peet's pour 18,4 milliards de dollars, une opération qui a fait chuter son titre de 8% tandis que l'action Peet's bondissait de plus de 17% en Europe. Intel a progressé après que le président Trump a révélé une prise de participation de 9,9% du gouvernement américain dans le fabricant de semi-conducteurs, soit un soutien de 8,9 MdsUSD en faveur de la capacité nationale de production. Le groupe d'e-commerce Pdd holdings a dépassé les attentes sur ses revenus trimestriels, tandis que Verint systems s'est envolé après des rumeurs de rachat par le fonds Thoma Bravo.

Et puis il y a Nvidia, devenu le symbole à la fois des promesses et des excès de la vague d'intelligence artificielle. Avec une valorisation de 4 000 milliards de dollars, impensable il y a deux ans, le concepteur de puces subira un nouveau test lors de la publication de ses résultats cette semaine. Les investisseurs veulent savoir si l'accord de partage de revenus conclu avec le gouvernement américain renforcera ou freinera sa croissance fulgurante. L'enjeu dépasse les seuls actionnaires de Nvidia : il pèse sur toute la narration du rallye boursier alimenté par l'IA.

En Asie-Pacifique, les marchés ont terminé nettement dans le vert, tandis que les indices européens restent orientés à la baisse.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,914

: 97,914 Or: 3 364 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 68,11 USD (WTI) 64,08 USD

BRENT : 68,11 USD (WTI) 64,08 USD États-Unis 10 ans: 4,27%

10 ans: 4,27% BITCOIN: 111 500 USD

Actualités des entreprises :

Intel a signé un accord avec le gouvernement américain pour un investissement de 8,9 MdsUSD, donnant au gouvernement une participation de 9,9% dans le cadre d'une initiative de financement plus large de 11,1 MdsUSD liée à la loi CHIPS visant à stimuler la fabrication nationale de puces électroniques.

Bristol-Myers Squibb présentera de nouvelles données sur le Camzyos lors du prochain congrès de l'ESC, notamment les résultats d'essais en conditions réelles et de phase 3 pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique.

Moody's Corp va acquérir une participation majoritaire dans l'agence de notation égyptienne MERIS, qui continuera à fonctionner comme une filiale indépendante après la transaction.

Keurig Dr pepper a annoncé un accord de 18,4 MdsUSD pour acquérir Jde Peet's, suivi d'un projet de scission en deux sociétés indépendantes spécialisées dans le café et les boissons.

Les actions de Coinbase Global et Robinhood Markets ont chuté après que les bourses mondiales ont exhorté les régulateurs à renforcer les règles relatives aux actions tokenisées, invoquant le risque pour les investisseurs et l'absence de garanties.

Procter & Gamble vend des couches de luxe " bumbum " fabriquées en Chine chez Target, ses marques de couches américaines perdant des parts de marché au profit des importations, ce qui marque un changement dans sa stratégie de fabrication.

ONEOK, MPLX, Enbridge et WhiteWater ont finalisé leurs plans d'investissement pour la construction du pipeline Eiger Express entre l'ouest du Texas et la côte du golfe du Mexique, dont la mise en service est prévue pour mi-2028.

BeOne Medicines a accepté de vendre à Royalty Pharma les droits de redevance hors Chine sur le médicament contre le cancer du poumon Imdelltra d'Amgen pour un montant maximal de 950 MUSD, dont 885 millions seront versés immédiatement.

Blue Owl Capital, Chirisa Technology Parks et Machine Investment Group ont conclu un accord de financement de 4 MdsUSD pour la construction d'un centre de données IA loué par CoreWeave en Pennsylvanie.

Pdd holdings a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, mais a vu ses bénéfices reculer en raison de la concurrence croissante et de la hausse des coûts, malgré la stabilisation de sa plateforme Temu sur le marché américain.

Thoma Bravo est sur le point de conclure un accord pour acquérir Verint Systems pour environ 2 MdsUSD.

SpaceX a reporté le lancement d'essai de sa fusée Starship en raison de problèmes liés à l'équipement de soutien au sol.

