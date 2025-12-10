Wall Street : Powell renvoie les indices au zénith, double record du Russell-2000

L'exercice de communication de la FED est manifestement réussi puisque 3 indices majeurs sur renouent avec les sommets ou battent des records historiques de clôture.

Le Dow Jones refranchit en force des 48.000 (+1,05% à 48.050, contre 48.250 le 12 novembre), le S&P500 (+0,7%) refranchit les 6.900 pour la 1ère fois depuis les 29/29 octobre avant de rater au final un nouveau record sur le fil à 6.887 (précédent record à 6.890): c'est donc le Russell-2000 qui ensoleille cette séance avec un doublé record absolu intraday et clôture avec +1,32% à 2.560.

Le Nasdaq prend 0,4% à 25.775, freiné par Microsoft qui lâche -2,75%, Applovin -3%, Doordash et Netflix -4,2%.



Le "VIX" se détend soudain de -6% vers 15,9, une zone "confortable" où le stress n'est plus un frein aux prises de risque.

Le rallye de Noël vient-il d'être ressuscité par Jerome Powell, à une semaine de la séance de "4 sorcières" ?

Les habillages de bilans vont pouvoir reprendre de la vigueur et le mois de décembre pourrait devenir le 8ème mois de hausse consécutif, pour le première fois depuis plus de 25 ans.



Un tel scénario ne peut évidemment pas se matérialiser sans que la FED "veille au grain" et délivre à chaque réunion et à chaque intervention publique le message que les investisseurs souhaitent entendre.

Le temps était comme suspendu depuis le 26 novembre à Wall Street... et sur le FOREX, il ne s'était rien passé non plus depuis le 2 décembre puisque la parité Euro/$ est identique à 1,1650, le "$-Index" étant inchangé depuis le 3 décembre à 98,95/99,00.

Le "$-Index" glisse soudain ce soir de -0,6% vers 98,65, ce qui devrait soutenir les valeurs exportatrices US.



La FED a confirmé la réduction de son taux directeur à 3,50/3,75% et va maintenir son "bilan", ce qui signifie qu'elle va racheter des instruments à un rythme comparable à ce qu'elle pratique actuellement (40Mds$ de T-Bills).

Cela ne valide pas l'espoir d'un "QE" incluant des achats de T-Bonds, MBS, etc..



Wall Street décision du jour a été "contestée" par 2 membres de la FED (W.Smith et A.Golsbee), 4 voulaient un statu quo et les "dot.plots" suggèrent qu'ils pourraient être 2 fois plus nombreux (7 contre une baisse de taux, 11 en faveur) lors de la réunion de janvier.



La FED répète qu'elle reste "data dependant" et anticipe une inflation se tassant légèrement de 2,6% vers 2,5% en 2026 (cela reste un peu trop élevé), relève sa prévision de croissance de 1,9% à 2,4%, mais constate fin 2025 un marché du travail qui s'affaiblit.

Croissance et inflation à 2,5%... c'est un scénario idéal "Goldilocks" qui pourrait justifier un loyer de l'argent à... 2,5/2,75%.



Le premiers commentaires estiment que le communiqué de la FED est plutôt "dovish" parce qu'il laisse "les portes ouvertes" à de futures baisses de taux.



Jerome Powell semble également avoir calmé le marché obligataire qui se dégradait, et même assez fortement depuis fin novembre, aucune embellie ne dure plus de quelques heures : le "10 ans" se détend ce soir de -3,5Pts vers 4,154%, le "30 ans" de -1,3Pt seulement vers 4,796%.

Les anticipations d'inflation pourraient mettre à mal une vision "goldilocks" de l'économie si le pétrole se mettait à remonter depuis les planchers annuels que l'on tutoie actuellement (le "WTI" reprend +1% à 58,9$ après un plancher intraday à 57,7$, un "plus bas" depuis le 23 novembre.