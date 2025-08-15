À l'approche de la conférence de presse marquant la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les investisseurs ont choisi de sécuriser une partie de leurs gains et d'attendre le dénouement de ce sommet très attendu.

Ce vendredi, le S&P 500 recule légèrement de 0,29% après avoir enchaîné trois séances consécutives de records. Le Nasdaq 100 cède 0,51%, tandis que le Dow Jones, porté en séance par UnitedHealth, atteint un plus haut avant de clôturer sur une hausse limitée de 0,08%.

UnitedHealth s’est distingué après la révélation, à la dernière clôture, que la position secrète de Berkshire Hathaway concernait bien le géant de l’assurance santé. L’euphorie autour de l’annonce a propulsé le titre de près de 12%, le plaçant en tête des performances des indices américains.

À l’inverse, Applied Materials a lourdement pesé sur le secteur des semi-conducteurs. Le groupe a fait état d’une demande atone en provenance de Chine et a ravivé les inquiétudes liées aux incertitudes tarifaires. L’action plonge de 14%, entraînant dans son sillage KLA Corporation (-8%) et Lam Research (-7%).

Les statistiques publiées ce vendredi montrent des ventes au détail conformes aux attentes pour juillet, mais également un recul de la confiance des consommateurs et un ralentissement de la production manufacturière. Des données qui laissent penser que les tarifs douaniers commencent à peser sur certaines parties de l’économie.

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine a débuté, les deux dirigeants affichant leur volonté d’avancer sur le dossier ukrainien. Les marchés suivent l’événement de près, car un accord éventuel pourrait influencer les tendances boursières ainsi que le prix du pétrole brut.