Les marchés n'aiment guère les surprises, et pourtant ils continuent d'en recevoir. Hier, ils ont brutalement mis fin au rebond observé depuis la fin novembre. Les indices, après avoir épuisé leur élan, se sont essoufflés. Les investisseurs doivent désormais patienter une semaine entière à observer et à s'inquiéter. Vendredi sera dévoilé l'indice PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, ultime indicateur avant la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine. Les attentes d'une baisse de taux de 25 points de base ont grimpé à 87.2%, contre environ la moitié il y a un mois. Le ralentissement de l'activité manufacturière, l'économie qui décélère progressivement et un début de décembre morose pour les actions jouent en faveur d'un "easing".

Mais le vrai suspense ne concerne même pas cette réunion : il porte sur le successeur de Jerome Powell. Les sites de paris en ligne et les rumeurs qui circulent désignent Kevin Hassett comme favori, ce qui suffit déjà à faire monter les rendements obligataires américains. Les investisseurs ignorent qui pilotera la politique monétaire l'an prochain, mais les taux, eux, semblent déjà hurler "PAS LUI !".

La Fed n'est pas la seule banque centrale à compliquer les plans de fin d'année des investisseurs. La Banque du Japon a laissé entendre une possible hausse de taux, une simple formulation qui a instantanément secoué le marché obligataire mondial et ravivé les craintes d'un débouclage du carry trade sur le yen. Une adjudication solide de titres japonais à 10 ans a un peu calmé le jeu, mais à peine. Si les rendements nippons poursuivent leur progression, des milliards pourraient rapatrier vers Tokyo, asséchant la liquidité des actifs risqués dans le monde entier. La finance mondiale est interconnectée comme une guirlande de Noël : une ampoule défaillante, et tout le monde est plongé dans le noir.

Le bitcoin, fidèle à sa réputation de montagnes russes, a de nouveau plongé cette semaine : plus de 6% lundi, sa plus forte chute en une séance depuis mars. Depuis son sommet de début octobre au-dessus de 126 000 USD, il oscille désormais autour de 85 000 USD, soit une baisse de 30% qui a entraîné dans son sillage les valeurs crypto comme Coinbase et Strategy.

Les géants technologiques poursuivent quant à eux leur guerre feutrée pour attirer les talents en intelligence artificielle. Apple réorganise sa division IA et a débauché un cadre de Microsoft, alors que son principal dirigeant IA s'apprête à prendre sa retraite. Openai, de son côté, a déclenché un "code rouge" pour améliorer ChatGPT, reportant d'autres projets afin de privilégier vitesse, fiabilité et personnalisation. Credo technology est repassée dans le vert grâce à la demande liée à l'IA. Mongodb, également portée par cette dynamique, a relevé ses prévisions annuelles et vu son titre bondir de près de 20%.

L'OCDE a relevé ses prévisions de croissance américaine pour 2025 et 2026, citant l'investissement dans l'IA, le soutien budgétaire et de possibles baisses de taux de la Fed. Mais l'organisation prévient que la hausse des droits de douane pèsera l'an prochain sur l'économie américaine comme sur l'économie mondiale. Les États-Unis devraient croître de 2% cette année, 1.7% l'an prochain et 1.9% en 2027. Résilient, certes, mais loin du boom.

L'incertitude ne vient pas seulement des marchés. Un épisode diplomatique inattendu se dessine : l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, sont attendus à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et explorer les voies possibles vers une fin de la guerre en Ukraine. En Europe, cette initiative alimente les inquiétudes quant à l'avenir de l'OTAN.

À l'agenda du jour, Crowdstrike attire l'attention avec la publication, après la clôture de Wall Street, de ses résultats du troisième trimestre (exercice décalé). Notons aussi que l'argent a frôlé les 59 USD l'once hier, un nouveau sommet, portant sa progression en 2025 à plus de 100%. Le métal précieux s'est légèrement replié ce matin mais continue de surclasser l'or, en hausse de seulement 61% depuis le début de l'année.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99 422

: 99 422 Or: 4 205 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,95 USD (WTI) 59,16 USD

BRENT : 62,95 USD (WTI) 59,16 USD États-Unis 10 ans: 4,07%

10 ans: 4,07% BITCOIN: 87 297 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Akamai s'est associé à Zuplo pour aider AccuWeather à accélérer la monétisation de l'API via une nouvelle passerelle API.

Coinbase Global a signalé des retards d'envois et de réceptions sur le réseau Optimism, mais d'autres transactions restent affectées.

Merck & Co a déposé une émission d'obligations en sept volets de 7,5 MdsUSD, dont 500 MUSD d'obligations à taux variable arrivant à échéance en 2029.

Amazon réduit les frais de vendeur en Europe pour faire face à Shein et Temu, en diminuant les frais de recommandation et de traitement pour les articles de mode et d'usage moins chers.

The Ensign Group a annoncé une extension de ses activités en Arizona.

CME Group a enregistré son deuxième volume mensuel le plus élevé jamais enregistré, avec un volume moyen quotidien de 33,1 millions de contrats en novembre.

Apple peut être poursuivi dans les tribunaux néerlandais pour dommages antitrust liés aux pratiques de l'App Store, suite à une décision de la Cour suprême de l'UE. L'entreprise prévoit également de résister à l'ordre du gouvernement indien de précharger une application de sécurité nationale sur ses téléphones, citant des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité.

BlackRock est devenu baissier sur les bons du Trésor américain à long terme, citant une dette liée à l'IA en hausse comme risque pour les coûts d'emprunt et le levier systémique.

Tesla a enregistré une hausse de 9,9% des ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine en novembre, la plus forte hausse en 14 mois.

Citigroup transfèrera la majeure partie de ses actions métalliques primaires de Singapour vers la Malaisie et Taïwan, selon un coût estimé à 5 MUSD.

Exxon Mobil est en pourparlers avec l'Irak pour acheter la participation de Lukoil dans le champ pétrolier West Qurna 2, alors que la société russe se désengage d'actifs internationaux.

Global Payments a reçu l'approbation de l'UE pour son acquisition de Worldpay évaluée à 22,7 MdsUSD, sans préoccupations de concurrence identifiées.

Momenta, une société chinoise de conduite autonome soutenue par Toyota et Bosch, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse à Hong Kong.

Arthur J. Gallagher a acquis First Actuarial, bien que les modalités de l'accord n'aient pas été divulguées.

Marvell Technology est en discussions avancées pour acquérir Celestial AI dans le cadre d'une opération de plusieurs MdsUSD en espèces et actions.

OpenAI a pris une participation dans Thrive Holdings dans le cadre d'un partenariat visant à apporter l'IA à des secteurs traditionnels comme la comptabilité et les services informatiques.

Intel a annoncé un investissement de 208 MUSD pour étendre ses opérations d'assemblage et de test en Malaisie, renforçant son engagement de 7 MdsUSD annoncé en 2021.

Netflix présente une offre d'acquisition principalement en espèces pour Warner Bros. Discovery.

Nvidia investit 2 MdsUSD dans Synopsys pour l'intégration de l'IA dans la conception de puces, malgré des préoccupations concernant le financement circulaire.

