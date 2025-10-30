Wall Street : prises de profits après la Fed et les 'Mag7'

La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge jeudi matin au lendemain du discours moins accommodant que prévu de la Fed et d'une série de résultats contrastés de la part des géants de la technologie, deux éléments susceptibles de motiver quelques prises de bénéfices après les records inscrits au début de la semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, laissant entrevoir un mouvement de consolidation dans les premiers échanges.



Comme largement anticipé, la Réserve fédérale a décidé hier d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive, mais les investisseurs ont été pris de court par les propos prudents de son président, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'était pas forcément acquise.



'Une baisse des taux en décembre 2025 reste possible, mais un assouplissement lors de trois réunions consécutives serait peut-être plus radical que ne le justifient, selon nous, les perspectives économiques', reconnaît Paul Jackson, le responsable de la recherche pour l'allocation d'actifs chez Invesco.



'Cela dit, la fermeture des administrations fédérales nous prive de données importantes, ce qui pourrait à lui seul justifier une nouvelle baisse préventive des taux cette année', tempère le stratégiste.



La relative déception liée aux annonces de la Fed est toutefois contrebalancée par le soulagement qui fait suite à la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi, qui s'est soldée dans la nuit par quelques avancées de nature à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.



Pékin a prévu de reprendre l'achat de soja américain et de s'attaquer au commerce du fentanyl, tandis que Trump s'est dit prêt à réduire certains tarifs douaniers.



'Cependant, les restrictions sur les microprocesseurs américains restent en suspens et le sujet de Taïwan n'a pas été abordé, ce qui fait que cet accord temporaire ne devrait avoir que peu d'impact dans l'immédiat sur les marchés', tempéraient toutefois ce matin les équipes de Danske Bank.



Au-delà des incertitudes entourant l'évolution des questions commerciales et la trajectoire de la politique monétaire, les intervenants ont semblé déstabilisés par les premières publications mitigées des 'Sept Magnifiques', ces géants de la tech qui jouent le rôle de locomotive de Wall Street depuis maintenant trois ans.



Microsoft a dévoilé dans la soirée d'hier des comptes trimestriels meilleurs que prévu, mais les analystes s'inquiétaient de la montée en puissance des investissements du concepteur de logiciels dans l'IA, ce qui lui valait de perdre pas loin de 3% en cotations avant-Bourse.



Même punition pour Meta, qui décroche de 10% en transactions électroniques après avoir fait état d'une accélération de sa croissance, mais aussi évoqué une augmentation de ses dépenses d'investissement, là encore afin de développer ses activités dans l'IA.



Seul Alphabet, la maison-mère de Google, devrait parvenir à surnager à l'ouverture après que le géant de l'Internet a présenté des résultats jugés 'robustes' grâce au dynamisme tout à la fois de ses activités dans la recherche en ligne, dans le 'cloud' et la vidéo à la demande (YouTube). Son titre était attendu en hausse de plus de 7% au coup d'envoi de la séance.

