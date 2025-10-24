L'inflation a légèrement ralenti à 3,0% en septembre, un chiffre inférieur aux prévisions qui offre un souffle d'optimisme aux investisseurs espérant une baisse des taux de la Fed. Ces chiffres traduisent tout de même la persistance des tensions sur les prix, alors même que les marchés s'envolent grâce à des résultats d'entreprises solides. Dans un contexte géopolitique incertain et une visibilité économique limitée par la paralysie partielle de l'administration américaine, la Fed doit naviguer à vue.

Les prix à la consommation hors alimentation et énergie, le fameux Core CPI, ont également progressé de 0,2% sur un mois et de 3,0% sur un an, des chiffres plus faibles qu'attendu. À peine les données publiées, les contrats à terme de Wall Street se sont envolés : le Dow Jones a pris 0,53%, le S&P 500 0,77% et le Nasdaq 100 1,03%. Pour les marchés, cette modération de l'inflation conforte l'idée d'une baisse de taux dès la semaine prochaine, signe que la longue bataille de la Fed contre la flambée des prix pourrait enfin porter ses fruits.

Mais la victoire reste incomplète. Les chiffres témoignent d'un progrès, non d'une résolution. Les prix ne s'emballent plus, mais demeurent au-dessus de la cible de 2% de la Fed, limitant toute marge de relâchement. Dans un brouillard statistique causé par le blocage gouvernemental, la banque centrale doit décider sur la base de données partielles. Sa décision influencera non seulement le coût du crédit, mais aussi la fragile confiance qui soutient actuellement les marchés. Les investisseurs anticipent une réduction de 25 points de base, convaincus qu'une Fed plus conciliante privilégiera la croissance à la prudence.

Wall Street continue d'évoluer au rythme des publications de résultats. Les grands indices ont encore progressé, portés par la performance d'Intel, dont les bénéfices supérieurs aux attentes ont ravivé l'espoir d'une industrie américaine résiliente. Le titre a bondi de 8% avant l'ouverture.

Tous les regards se tournent vers les "Magnificent Seven", ces géants technologiques dont les résultats dictent le moral des investisseurs autant que l'orientation des indices. Leurs publications ne sont plus de simples annonces d'entreprises, mais de véritables événements économiques. Alors que cinq d'entre eux, dont Apple et Microsoft, publieront leurs chiffres la semaine prochaine, les marchés se préparent à des données susceptibles soit de confirmer, soit de briser l'actuel optimisme porté par la tech.

Sur le front politique, la Maison-Blanche a annoncé une rencontre entre le président Donald Trump et le chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique. Ce rendez-vous offre un rare moment d'apaisement aux marchés, lassés des tensions commerciales. Mais la prudence demeure : les promesses de "percée" diplomatique ont souvent laissé place à de nouveaux affrontements une fois les caméras éteintes.

La rupture soudaine des discussions commerciales avec le Canada, provoquée par un différend autour d'une publicité utilisant la voix de Ronald Reagan, illustre combien la politique américaine reste dominée par l'imprévisibilité. Les partenaires commerciaux des États-Unis s'y sont adaptés, privilégiant désormais une approche défensive. Le monde bascule peu à peu vers un nationalisme économique transactionnel, loin de l'ordre coopératif d'autrefois.

Ailleurs, l'incertitude monétaire persiste. Au Japon, la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi doit faire face à une inflation supérieure à l'objectif de 2% de la Bank of Japan, sous la pression d'un relèvement des taux alors que son gouvernement envisage un plan de relance budgétaire. Le contraste avec les États-Unis est saisissant : à Washington, il faut justifier un assouplissement, à Tokyo, un durcissement. Mais la question reste la même : comment soutenir la croissance dans un monde où les marges budgétaires s'amenuisent et où les tensions politiques s'exacerbent ?

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 850

Or: 4 082 USD

Pétrole brut (BRENT) : 65,22 USD (WTI) 61,72 USD

États-Unis 10 ans: 3.96%

BITCOIN: 111 360 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Dr Reddy's n'a pas atteint ses objectifs de bénéfices pour le deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts et de la concurrence intense en Amérique du Nord pour sa version générique du médicament anticancéreux Revlimid de Bristol-Myers Squibb.

Procter & Gamble a dépassé les estimations du premier trimestre avec une hausse de 3% de son chiffre d'affaires à 22,4 MdsUSD et un BPA ajusté de 1,99 dollar, tout en réduisant de moitié ses prévisions de coûts tarifaires pour l'exercice fiscal.

Biogen a obtenu une licence pour un antagoniste oral C5ar1 auprès de Vanqua Bio, moyennant un paiement initial de 70 MUSD et jusqu'à 990 MUSD en paiements d'étapes afin de renforcer son pipeline en immunologie.

Microsoft a dévoilé un mode Copilot plus avancé dans son navigateur Edge, capable d'analyser les onglets et d'effectuer des actions utilisateur, tout en élargissant ses capacités d'IA grâce à de nouveaux services et acquisitions avec OpenAI.

Merck a annoncé qu'elle présenterait les données d'essais cardiopulmonaires majeurs lors de la prochaine conférence AHA 2025, notamment les résultats de phase III pour son inhibiteur PCSK9 et ses traitements à base de sotatercept, et a également obtenu l'examen prioritaire de la FDA pour deux thérapies combinées Keytruda contre le cancer de la vessie.

General Dynamics a enregistré une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 12,91 MdsUSD, grâce à une augmentation de 30 % de la demande d'avions d'affaires, dépassant ainsi les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice par action.

HCA Healthcare a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après que le BPA ajusté du troisième trimestre ait dépassé les estimations, invoquant une forte demande de services médicaux avant les changements prévus en 2026 en matière d'assurance.

Eli Lilly a publié des données positives de phase 3 pour le lebrikizumab dans le traitement de l'eczéma et le baricitinib dans le traitement de l'alopécie areata chez les adolescents, qui ont tous deux démontré une efficacité durable et des profils de sécurité cohérents.

Mondelez utilise un outil d'IA générative développé en collaboration avec Accenture pour réduire ses coûts marketing de 30 à 50 % et prévoit d'étendre son utilisation à l'ensemble de ses grandes marques à l'échelle mondiale.

JP Morgan prévoit d'autoriser ses clients institutionnels à utiliser le bitcoin et l'ether comme garantie pour des prêts internationaux d'ici la fin de l'année, élargissant ainsi l'intégration des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle.

La Commission européenne a publié des conclusions préliminaires selon lesquelles Meta (Facebook, Instagram) et TikTok ont enfreint la loi sur les services numériques en limitant l'accès des chercheurs aux données et en compliquant le signalement des contenus illégaux, ce qui pourrait leur valoir des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires annuel.

Match Group a averti que la politique de commission de 30 % d'Apple menaçait sa croissance en Inde et a exhorté l'autorité de régulation antitrust à infliger des amendes pour pratiques anticoncurrentielles sur iOS.

Ford augmente la production de ses camions F-150 et Super Duty malgré la révision à la baisse de ses prévisions annuelles.

Intel a stimulé la hausse du marché boursier américain grâce à de solides résultats au troisième trimestre, alimentés par la demande en matière d'intelligence artificielle.

Amazon est confronté à des changements de direction dans sa division appareils et développe ses programmes de développement de carrière.

Pershing Square Holdings a annoncé le prix de son émission d'obligations senior de 500 MUSD.

Oakworth Capital a enregistré une croissance robuste au troisième trimestre 2025, avec une augmentation de 22% du bénéfice par action dilué.

Blackstone a investi 705 MUSD pour acquérir une participation de 9,99 % dans Federal Bank.

