Alors que la saison des résultats bat son plein, les marchés américains ont connu une séance contrastée mardi. Le S&P 500 et le Dow Jones ont profité de bonnes publications de plusieurs poids lourds, tandis que le Nasdaq a légèrement reculé, sous l'effet d'un regain d'inquiétude sur le secteur technologique.

À la clôture, le S&P 500 a terminé quasi stable pour s’établir à 6 735,3 points. Le Dow Jones a progressé de 0,47% à 46 924,7 points, soutenu par les valeurs industrielles. Le Nasdaq 100, de son côté, a cédé 0,06%, clôturant à 25 127,1 points.

Les publications du jour ont confirmé une dynamique globalement positive pour les entreprises américaines. General Motors s’est envolé de 14,86% après avoir relevé ses prévisions annuelles, tout en révisant à la baisse l’impact des droits de douane. GE Aerospace a gagné 1,31%, Coca-Cola 4,06% et RTX 7,67%, illustrant la robustesse du secteur industriel.

Autre forte hausse : Warner Bros. Discovery a bondi de 10,97% après avoir indiqué envisager une vente de l’entreprise, à la suite de marques d’intérêt de plusieurs acheteurs potentiels.

Mais à des niveaux de valorisation proches de leurs plus hauts historiques, les marchés pourraient ne pas se satisfaire longtemps de bons résultats. L’appétit pour le risque reste fragile, notamment du côté des valeurs technologiques.

Netflix a chuté de 5,4% après la clôture, plombée par des résultats inférieurs aux attentes. La plateforme de streaming a notamment vu ses bénéfices affectés par un litige fiscal au Brésil. Texas Instruments a reculé de 6,55% après avoir publié des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre, en raison des incertitudes persistantes liées aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

Sur le front géopolitique, le président Donald Trump a adopté un ton plus conciliant. Il a déclaré s’attendre à un "accord équitable" avec son homologue chinois Xi Jinping, tout en minimisant les tensions autour de Taïwan. Un discours qui a contribué à maintenir un climat relativement apaisé sur les marchés.

Les investisseurs resteront attentifs à la rencontre entre Trump et Xi, prévue en marge du sommet économique qui se tiendra la semaine prochaine en Corée du Sud, un rendez-vous clé qui pourrait donner un nouveau cap aux relations commerciales entre les deux puissances.