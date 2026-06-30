Wall Street progresse légèrement, portée par les valeurs technologiques en cette fin de trimestre

Wall Street aborde la dernière séance du trimestre sur une note positive, portée une nouvelle fois par le secteur technologique. À mi-séance, le Dow Jones progresse de 0,2%, le S&P 500 gagne 0,5% et le Nasdaq 100 s'adjuge 1,2%.

Si cette tendance se confirme jusqu'à la clôture, le Dow Jones et le S&P 500 termineront le deuxième trimestre sur des gains supérieurs à 15%, tandis que le Nasdaq 100 afficherait une progression de plus de 24%. Ces performances témoignent de la vigueur des grandes valeurs technologiques, qui ont largement éclipsé les incertitudes géopolitiques au cours des derniers mois.



Sur le plan macroéconomique, le rapport JOLTS a fait état d'un nombre d'offres d'emploi supérieur aux attentes. Cet indicateur, particulièrement suivi par la Réserve fédérale, fournit un aperçu de la tension persistante sur le marché du travail américain.



Ces données pourraient influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la banque centrale, qui continue d'évaluer l'équilibre entre la solidité de l'emploi et les risques inflationnistes. Les investisseurs restent également attentifs à l'évolution des cours du pétrole, dont les fluctuations demeurent étroitement liées aux développements géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran.



Parmi les principales variations de la séance, AeroVironment bondit de près de 15% après avoir publié des résultats trimestriels records. Le spécialiste des drones bénéficie notamment de l'intégration réussie de BlueHalo et d'une forte croissance de ses activités.



Air Products progresse d'environ 10% après avoir annoncé une réorganisation en profondeur de son portefeuille d'actifs, une initiative bien accueillie par les investisseurs.



À l'inverse, Concentrix chute de près de 17%. Le spécialiste des centres de relation client a revu à la baisse ses perspectives annuelles, une annonce qui a pesé sur le titre.