Alors que les indices américains poursuivent leur progression, Alphabet et Nvidia concentrent l'attention des investisseurs, dans un marché toujours sensible aux valeurs technologiques et aux anticipations autour des taux.

Wall Street a de nouveau avancé mardi, prolongeant son élan haussier. Le S&P 500 a gagné 0,91% pour terminer à 6 765,8 points, le Dow Jones a progressé de 1,43% à 47 112,1 points et le Nasdaq 100 a pris 0,58% pour clôturer à 25 018,3 points.

La séance avait pourtant débuté dans l’incertitude, pénalisée par le recul de Nvidia (-2,59%). Alphabet, maison mère de Google, a ensuite pris le relais et a clôturé en hausse de 1,53%, soutenant le retour de l’optimisme sur l’ensemble du marché.

La capitalisation d’Alphabet frôle désormais les 4 000 milliards de dollars, ce qui ferait du groupe la quatrième entreprise mondiale à atteindre ce seuil. Selon The Information, Meta Platforms envisagerait d’investir plusieurs milliards de dollars pour utiliser les puces conçues par Google dans ses centres de données à partir de 2027.

Les investisseurs ont également digéré une série de données économiques publiées avec retard en raison de la fermeture de 43 jours du gouvernement fédéral.

Selon le département du Commerce, les ventes au détail ont progressé de 0,2% en septembre, après une hausse confirmée de 0,6% en août, un chiffre légèrement inférieur aux attentes des économistes (0,4%).

L’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,3% en septembre, conformément aux prévisions, après un recul de 0,1% en août. La hausse a été tirée par la progression des prix de l’énergie, certains producteurs répercutant également les effets des droits de douane.

Le marché continue d’intégrer une forte probabilité d’un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale : l’outil CME FedWatch mesure actuellement à 84,9% les chances d’une baisse de 25 points de base.

Dans ce contexte, les investisseurs restent attentifs à l’évolution des grandes valeurs technologiques, qui demeurent les principaux moteurs de la dynamique boursière actuelle.