Wall Street progresse, portée par l'IA en attendant les premiers résultats d'entreprises

Les principaux indices de Wall Street évoluent dans le vert en ce début de semaine, portés par la bonne tenue des valeurs technologiques. Le secteur des semi-conducteurs retrouve des couleurs, tandis que les investisseurs restent attentifs aux développements géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,72% à 7 537,4 points, le Dow Jones gagne 0,29% à 53 055,9 points et le Nasdaq 100 avance de 1,26% à 29 697,8 points.

Sur le front macroéconomique, les dernières données publiées par l'Institute for Supply Management (ISM) montrent un ralentissement des pressions inflationnistes dans le secteur des services. L'enquête révèle également une contraction de l'activité en juin, tandis que l'emploi rebondit après trois mois consécutifs de baisse, offrant un signal contrasté sur l'état de l'économie américaine.



L'enthousiasme des investisseurs pour l'intelligence artificielle reste un moteur important des marchés. Le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a annoncé une importante offre d'actions destinée à lever 43 000 milliards de wons, soit environ 28,07 milliards de dollars, afin de financer ses investissements dans ce secteur en pleine expansion.



Dans le même temps, Broadcom a annoncé l'extension de son partenariat avec Apple jusqu'en 2031. L'accord prévoit le développement et la fourniture de puces sur mesure, confortant la visibilité du groupe sur le long terme et renforçant les perspectives du segment des semi-conducteurs. Le titre Broacom a progressé de 3,73%



La saison des résultats débutera officiellement la semaine prochaine avec les publications des grandes banques américaines, qui donneront un premier aperçu de la santé des entreprises au deuxième trimestre.



Avant cela, les marchés suivront de près les résultats de Delta Air Lines et de PepsiCo, attendus dans les prochains jours. En Asie, Samsung Electronics sera également au centre de l'attention mardi, les analystes anticipant une multiplication par 18 de son bénéfice, portée par la reprise du marché des mémoires et la forte demande liée à l'intelligence artificielle.



Sur le plan géopolitique, les investisseurs continueront de surveiller les discussions entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump participera par ailleurs cette semaine à une réunion de l'OTAN organisée en Turquie, un rendez-vous susceptible d'apporter de nouveaux éléments sur les grands dossiers internationaux suivis par les marchés.