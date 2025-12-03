Les marchés américains ont terminé la séance de mercredi dans le vert, soutenus par des données macroéconomiques globalement favorables et par un sentiment de plus en plus ancré que la Réserve fédérale pourrait abaisser ses taux dès le 10 décembre.

Wall Street poursuit son avancée, les investisseurs intégrant presque pleinement le scénario d’un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed. Le S&P 500 a gagné 0,3% pour atteindre 6 849,9 points, le Dow Jones a progressé de 0,86% à 47 882,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 0,2% pour terminer à 25 606,5 points.

Les investisseurs ont digéré une série de statistiques publiées mercredi. L’indice PMI des services de l’Institute for Supply Management est monté à 52,6 en novembre, contre 52,4 en octobre, atteignant son plus haut niveau depuis février. Le consensus attendait un recul à 52.

En revanche, l’emploi privé a surpris à la baisse : selon ADP, le secteur privé américain a détruit 32 000 postes en novembre, alors que les analystes anticipaient une création de 10 000 postes.

Le Bureau of Labor Statistics ne publiera pas les données d’octobre, retardées par la fermeture prolongée de l’administration fédérale désormais résolue. Le rapport sur l’emploi de novembre, très attendu, sera publié environ une semaine après la réunion de la Fed du 10 décembre.

Ces données ont renforcé les anticipations d’un assouplissement monétaire : selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une baisse de 25 points de base atteint désormais 89%.

Microchip Technology a signé la meilleure performance du S&P 500, bondissant de 12,17% après avoir indiqué qu’elle anticipait des résultats trimestriels dans le haut de sa fourchette de prévisions.

Marvell Technology a progressé de 7,87% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes et annoncé l’acquisition de la plateforme de technologie photonique Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars, consolidant ainsi sa présence dans les solutions d’infrastructure pour l’IA.

À l’inverse, Alexandria Real Estate Equities a lourdement chuté de 10,08%, la société ayant réduit son dividende trimestriel de 45%, ce qui a pesé sur le segment immobilier coté.

Portés par un optimisme grandissant autour de la politique monétaire, les marchés restent désormais focalisés sur la prochaine grande étape : la décision de la Fed le 10 décembre.