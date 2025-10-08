La réunion de la Réserve fédérale a rassuré les marchés quant à la trajectoire monétaire à venir, permettant à Wall Street de terminer la séance en hausse, portée par les valeurs technologiques et l'optimisme autour de l'intelligence artificielle.

Après une journée de repli, la Fed a joué un rôle de catalyseur. Le S&P 500 progresse de 0,58% pour atteindre 6 753,7 points, tandis que le Nasdaq 100 grimpe de 1,19% à 25 136,6 points. Le Dow Jones, de son côté, reste quasiment inchangé, clôturant à 46 601,7 points.

La séance a été dominée par la performance des valeurs technologiques, emmenées par AMD, qui s’adjuge 11,37%. L’action a été portée par une intervention remarquée de Jensen Huang, PDG de Nvidia, sur CNBC, où il a souligné la vigueur continue de la demande dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Cet élan haussier intervient alors que les indices évoluent à proximité de leurs plus hauts historiques.

Privés de données macroéconomiques officielles en raison du shutdown du gouvernement fédéral, les investisseurs se sont tournés vers la réunion de la Fed pour y trouver des repères. Il en ressort une institution divisée, mais selon les projections, deux baisses de taux restent attendues d’ici la fin de l’année.

Cette orientation accommodante a contribué à soutenir la confiance, en dépit d’un contexte politique et géopolitique de plus en plus incertain.

Conséquence directe de cette instabilité : les cours de l’or ont bondi pour franchir la barre symbolique des 4 000 dollars l’once, signe d’une forte demande pour les valeurs refuge.

Enfin, les regards se tournent désormais vers la semaine prochaine, qui marquera le coup d’envoi de la saison des résultats trimestriels. Les grandes banques américaines ouvriront le bal dans un climat d’incertitude toujours marqué par la paralysie budgétaire.