Alors que Washington envisage d'interdire l'huile de cuisson chinoise, les résultats des entreprises sont excellents des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs continuent de parier que Donald Trump et Xi Jinping finiront par trouver un terrain d'entente, même s'ils soupçonnent de plus en plus que le chemin vers un accord sera plus sinueux qu'espéré. Dans ce contexte incertain, Jerome Powell est intervenu pour rassurer les financiers avec un nouveau revirement accommodant. Et alors que les nerfs commençaient à se tendre, les excellents résultats de Bank of America et d'ASML ont donné aux marchés un nouvel élan d'optimisme bienvenu.

Ce mercredi commence plutôt bien à Wall Street. Les valeurs technologiques se sont envolées, les banques ont poursuivi la saison des résultats sur une note solide, et le président de la Réserve fédérale a subtilement préparé les esprits à de nouvelles baisses de taux. Ensemble, ces éléments ont tissé une ambiance de prudente euphorie sur les marchés en ce milieu d'octobre.

Le premier élan de la journée est venu d'Europe, avec ASML, le géant néerlandais des équipements pour semi-conducteurs. Ses commandes du troisième trimestre ont bondi à 5,4 milliards d'euros, plus du double de l'an passé, preuve que la ruée vers l'intelligence artificielle ne faiblit pas. L'action à New York s'est envolée de plus de 4% avant l'ouverture, entraînant dans son sillage tout le secteur. Micron a gagné 2,7%, AMD 3%, et Nvidia 2,5%.

Ce rebond va au-delà du simple soulagement. L'essor de l'IA démontre une remarquable résilience, même alors que d'autres pans de l'économie montrent des signes de fatigue. Contrairement aux cycles précédents où la demande en puces dépendait des gadgets grand public, les semi-conducteurs actuels alimentent désormais l'infrastructure des entreprises, du cloud computing aux systèmes autonomes, jusqu'à l'intelligence artificielle générative.

Si les semi-conducteurs ont allumé l'étincelle, les banques ont entretenu le feu. Bank of America s'est envolée de 3,9% en préouverture, portée par un bénéfice trimestriel solide et une reprise des opérations de conseil de grande ampleur. Morgan Stanley progressait de 3,8% avant la publication de ses résultats, qui clôtureront la saison des grandes banques. Plus tôt dans la semaine, Goldman Sachs et Jpmorgan avaient déjà donné le ton, affichant un optimisme renouvelé pour l'investissement bancaire.

Les analystes prévoient désormais une croissance des bénéfices trimestriels de 9,2% sur un an, contre 8,8% la veille. Des résultats bancaires robustes ont souvent un effet multiplicateur : ils renforcent la confiance boursière, soutiennent la création de crédit et reflètent l'appétit des entreprises pour le risque.

Pendant que les entreprises s'illustraient, Jerome Powell jouait les chefs d'orchestre. Mardi, il a décrit un marché du travail américain en situation de "low hiring, low firing", c'est-à-dire peu d'embauches et peu de licenciements, tout en soulignant les risques à la baisse, validant de fait la baisse de taux de septembre. Les marchés anticipent désormais une nouvelle réduction d'un quart de point fin octobre, une autre en décembre, puis trois en 2026.

Le patron de la Fed a aussi rassuré : la fermeture partielle du gouvernement, qui retarde des données clés comme l'inflation, n'entrave pas la visibilité des décideurs monétaires. En langage Fed, cela équivaut à un "nous maîtrisons la situation". Les rendements obligataires ont reculé, le dollar a touché un plus bas d'une semaine et l'or a franchi pour la première fois la barre des 4 200 dollars l'once.

Mais alors que les marchés se prennent à rêver, Donald Trump a jeté un pavé dans la mare. Il a évoqué la possibilité de réduire certains liens commerciaux avec la Chine, jusqu'à mentionner l'huile de cuisson. Un rappel brutal que la saga commerciale sino-américaine reste imprévisible. Les deux pays ont déjà instauré des surtaxes portuaires réciproques et le FMI met en garde contre les effets d'une nouvelle guerre commerciale sur la croissance mondiale.

Pendant ce temps, les prix du pétrole poursuivent leur glissade, lestés par la perspective d'un excédent d'offre. Les traders guettent les chiffres des stocks, mais la baisse du brut ajoute une touche déflationniste à un contexte où l'inflation reste au centre des débats.

Sur le front macroéconomique, la journée sera ponctuée par de multiples discours de banquiers centraux américains, mais après la prestation remarquée de Jerome Powell, l'impact de ses collègues devrait être limité, sauf surprise majeure sur le rythme des baisses de taux.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 960

: 98 960 Or: 4 188 USD

Pétrole brut (BRENT ) : 62,44 USD (WTI) 58,80

: 62,44 USD (WTI) 58,80 États-Unis 10 ans: 4,02%

10 ans: 4,02% BITCOIN: 113 095 USD

Actualités économiques :

Bank of America fait partie des créanciers décrochés du fournisseur de pièces automobiles First Brands, en faillite, mais n'a aucune exposition au concessionnaire Tricolor, qui connaît des difficultés similaires.

Eli Lilly a annoncé les résultats encourageants des essais de phase 3 de son médicament oral GLP-1, l'orforglipron, qui a démontré une meilleure maîtrise de la glycémie et une perte de poids supérieure à celles de ses concurrents, tels que la dapagliflozine d'AstraZeneca et le semaglutide de Novo Nordisk.

Morgan Stanley a enregistré une hausse de 45% de ses bénéfices au troisième trimestre, qui ont atteint 4,61 milliards de dollars, grâce à la reprise des transactions et des opérations boursières, avec un chiffre d'affaires record de 18,2 MdsUSD.

Un groupe d'investissement comprenant BlackRock, Nvidia, xAI et Microsoft a accepté d'acheter Aligned Data Centers pour 40 MdsUSD afin de renforcer l'infrastructure de l'IA.

Le bénéfice de PNC Financial au troisième trimestre a augmenté de 21 % pour atteindre 1,82 MdUSD, grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des commissions, soutenue par l'acquisition de FirstBank Holding.

Vertical Semiconductor, une spin-off du MIT, a levé 11 MUSD pour commercialiser des puces en nitrure de gallium destinées à améliorer l'efficacité énergétique des centres de données d'IA.

Abbott Laboratories a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, qui a atteint 11,37 MdsUSD, grâce à la croissance de ses produits nutritionnels.

Cerebras Systems prévoit de déployer une infrastructure d'IA aux Émirats arabes unis dans le cadre du projet Stargate, avec pour objectif une expansion au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Citizens Financial a annoncé une hausse de 29% de son bénéfice au troisième trimestre, à 494 MUSD, grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à la reprise de l'activité sur les marchés financiers.

Bunge a révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, les ramenant à un BPA de 7,30 à 7,60 dollars, après avoir finalisé sa fusion avec Viterra pour un montant de 34 MdsUSD, invoquant un marché difficile.

Nscale, soutenu par Nvidia et Microsoft, a signé un contrat de 14 MdsUSD pour fournir 200 000 puces IA à des centres de données en Europe et aux États-Unis, dans le but d'étendre son infrastructure IA et de se diriger vers une introduction en bourse.

Workday a annoncé un investissement de 175 millions d'euros pour ouvrir un nouveau centre d'excellence en IA à Dublin, créant ainsi 200 postes spécialisés au cours des trois prochaines années.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que la société allait augmenter ses investissements en Chine malgré les tensions géopolitiques, tout en faisant pression sur l'Inde pour qu'elle modifie les lois fiscales qui affectent l'expansion de ses activités de fabrication.

Coinbase a investi dans la bourse indienne de cryptomonnaies CoinDCX, l'évaluant à 2,45 MdsUSD et signalant ainsi une nouvelle expansion dans la région.

Philip Morris fait l'objet d'une enquête de la part de l'autorité italienne de la concurrence pour avoir prétendument utilisé des arguments publicitaires trompeurs " sans fumée " pour ses produits de substitution au tabac.

Intel a dévoilé une nouvelle puce IA, Crescent Island, destinée aux centres de données, marquant ainsi une nouvelle offensive pour concurrencer Nvidia et AMD sur le marché en plein essor des puces IA.

Broadcom a lancé une nouvelle puce réseau, Thor Ultra, pour prendre en charge les clusters IA massifs, intensifiant ainsi la concurrence avec Nvidia dans le domaine des infrastructures de centres de données.

General Motors va supporter une charge de 1,6 MdUSD en raison de la réduction de sa capacité de production de véhicules électriques, suite à la suppression des incitations fiscales américaines et au ralentissement de la demande.

Jpmorgan et Citigroup ont dépassé les prévisions de bénéfices, tandis que Goldman Sachs a enregistré un chiffre d'affaires record malgré des coûts plus élevés.

EyePoint Pharmaceuticals a lancé une offre publique de 11 millions d'actions à 12 dollars chacune afin de lever 150 MUSD pour le développement de phase 3 de son produit Duravu.

Le directeur financier de Wells Fargo a fait état d'une baisse des impayés, tandis que le PDG a annoncé des objectifs ambitieux pour la banque.

Dentsply Sirona Inc. a vu ses actions augmenter après que la SEC a conclu son enquête sans prendre de mesures coercitives.

Recommandations des analystes :