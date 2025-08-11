En attendant les chiffres de l'inflation, l'accord sur les ventes de semi-conducteurs en Chine insuffle de la nervosité sur les marchés.

La semaine débute dans la retenue, les investisseurs préférant patienter avant les nouvelles publications et surtout la diffusion des chiffres de l’inflation dans les prochains jours. Entre-temps, c’est un nouvel accord sur les semi-conducteurs qui ravive l’inquiétude. Dans ce climat, le S&P 500 recule de 0,25%, le Dow Jones de 0,45% et le Nasdaq 100 de 0,36% à la clôture.

Donald Trump a annoncé que Nvidia et AMD verseront 15% de leurs revenus issus des ventes de puces avancées à la Chine au gouvernement américain, en échange du feu vert pour exporter certains modèles. Les analystes craignent que ce prélèvement n’entame leurs marges et n’ouvre la voie à de nouvelles taxes sur d’autres exportations stratégiques. Dans la foulée, AMD perd 0,28% et Nvidia 0,32%.

Parmi les autres mouvements notables dans la tech, Micron bondit de 4,09% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre. Intel grimpe de 3,66%, porté par des rumeurs d’entretien entre Lip-Bu Tan et Donald Trump, ce dernier ayant récemment demandé la démission du PDG du groupe.

Les investisseurs attendent désormais l’indice des prix à la consommation de juillet, attendu mardi, dans l’espoir d’un nouveau signal en faveur d’une future baisse des taux. Côté agenda politique et économique, Donald Trump doit rencontrer vendredi, en Alaska, le président russe Vladimir Poutine pour tenter de négocier un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, le président américain a signé une nouvelle prolongation de 90 jours de l’exemption douanière accordée à la Chine.