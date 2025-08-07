Alors que Donald Trump déploie une nouvelle vague de droits de douane massifs sur les semi-conducteurs, une subtilité de taille se glisse dans le texte : les entreprises produisant sur le sol américain sont exemptées. Résultat immédiat : l'euphorie des marchés technologiques. Mais au-delà de ces bougies vertes sur les graphiques boursiers, ce mouvement politique révèle des implications bien plus profondes.

La flèche de ce rebond boursier est sans conteste Apple. Le géant californien vient d'annoncer une extension de 100 milliards de dollars de ses investissements aux États-Unis, portant son engagement sur quatre ans à la somme vertigineuse de 600 milliards. En échange, l'entreprise est gracieusement épargnée par les nouveaux droits de douane de 100% sur les puces importées.

Wall Street a salué la manœuvre avec enthousiasme : Apple s'est envolée de 5,1% mercredi, et a poursuivi sur sa lancée avec +3% en préouverture jeudi. Nvidia, Intel et d'autres fabricants de puces ont suivi le mouvement, portés par une marée montante qui favorise ceux qui savent lire entre les lignes de la politique commerciale.

Dans le même temps, les droits de douane sur les importations indiennes passent de 25% à 50%. New Delhi résiste, refusant un accord commercial jugé déséquilibré. L'enjeu est considérable : environ 55% des exportations indiennes vers les États-Unis sont concernées. L'Inde pourrait être un dommage collatéral dans ce bras de fer protectionniste.

Les marchés ne s'y trompent pas : les fuites stratégiques et les déclarations impromptues du président américain pèsent désormais autant que les chiffres trimestriels. Cette politique tarifaire, pour le moins incohérente, prétend défendre la production de puces aux États-Unis. Dans les faits, les exemptions accordées s'apparentent à des subventions masquées en faveur des entreprises disposant d'un ancrage solide sur le territoire américain.

Apple, Intel et consorts en sortent gagnants. Les perdants ? Les groupes multinationaux encore prisonniers de chaînes de production mondialisées, ainsi que les consommateurs, qui verront probablement les prix grimper sur les produits non exemptés.

Trump joue ainsi les planificateurs industriels en chef de la tech américaine. Or, lorsque les décisions d'investissement ne sont plus dictées par l'innovation, la productivité ou la demande, mais par la capacité à séduire l'exécutif, le risque d'un capitalisme de connivence grandit.

À ces considérations commerciales s'ajoute un autre moteur : la perspective d'un virage accommodant de la Réserve fédérale. Un rapport sur l'emploi de juillet en deçà des attentes a renforcé les anticipations d'une baisse de taux de 25 points de base dès septembre. Deux baisses d'ici la fin de l'année sont désormais envisagées. Un cocktail euphorisant, combiné à l'enthousiasme intact pour l'intelligence artificielle, maintient les indices proches de leurs sommets, malgré des fondamentaux économiques fragiles.

Wall Street semble accro à l'idée d'un soutien permanent des banques centrales. Le départ d'Adriana Kugler du Board de la Fed, remplacée par une voix a priori plus conciliante, alimente encore cette attente.

Les publications du deuxième trimestre continuent d'entretenir la dynamique. DoorDash a dépassé les attentes, bondissant de 8,5%. Shopify a fait encore mieux, avec une hausse de 21%, portée par sa meilleure performance en deux ans et des prévisions relevées.

La saison des résultats reste intense, même si le rythme va ralentir dès la semaine prochaine. Les entreprises décevantes sont sévèrement sanctionnées (Super Micro Computer, Mosaic, AMD, Bayer, Zalando, Beiersdorf), tandis que les bonnes surprises sont saluées (Arista, Hiscox, Diageo), et Palantir grimpe indépendamment de toute logique.

L'indice S&P 500 a terminé en hausse de 0,73% hier, stimulé par la flambée d'Apple. Ce matin, Wall Street ouvre dans le vert.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98,250

98,250 Or: 3 380 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,14 USD (WTI) 64,62 USD

BRENT : 67,14 USD (WTI) 64,62 USD États-Unis 10 ans : 4,23%

: 4,23% BITCOIN: 114 682 USD

Actualités des entreprises :

Martin Marietta a annoncé une hausse de 12 % de son bénéfice au deuxième trimestre, à 328 millions de dollars, grâce à une forte demande dans le secteur des infrastructures et à une hausse des prix, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3 % à 1,81 MdsUSD.

Le comprimé GLP-1 d'Eli Lilly, l'orforglipron, a entraîné une perte de poids de 12,4 % lors d'un essai clinique clé, soit moins que le Wegovy de Novo Nordisk, ce qui a entraîné une baisse de près de 8 % des actions de Lilly.

Warner Music Group a dépassé les estimations de chiffre d'affaires avec 1,69 MdsUSD au troisième trimestre, mais a enregistré une perte de 16 millions de dollars en raison de l'impact des taux de change et des coûts de restructuration.

UnitedHealth fait l'objet d'une enquête des sénateurs américains pour des paiements secrets présumés à des maisons de retraite qui auraient mis en danger les soins aux patients afin de réduire les hospitalisations.

Le gisement gazier israélien Leviathan, détenu en partie par NewMed et exploité par Chevron, a signé un contrat de 35 milliards de dollars pour fournir 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l'Égypte jusqu'en 2040.

Insulet a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande pour ses pompes à insuline Omnipod et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, ce qui a fait grimper le cours de son action de près de 10 %.

Le président Trump a demandé aux diplomates américains de faire pression contre la loi européenne sur les services numériques, arguant qu'elle censure la liberté d'expression américaine et nuit aux entreprises technologiques américaines telles que Meta, Tesla, Amazon et Alphabet.

ConocoPhillips a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a relevé son objectif de vente d'actifs à 5 milliards de dollars, dont 1,3 milliard pour la vente des actifs du bassin d'Anadarko.

Baker Hughes a finalisé l'acquisition de Continental Disc Corporation, élargissant ainsi son portefeuille industriel.

Les actions de Shopify ont bondi de 21 % après avoir annoncé ses meilleurs résultats depuis plus de deux ans, relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et incité RBC Capital Markets à relever son objectif de cours à 170 dollars, invoquant une forte dynamique et des perspectives de croissance à long terme.

Generali et Mediobanca négocient un accord commercial concernant Banca Generali.

Merck KGaA a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année grâce aux bonnes performances de ses secteurs pharmaceutique et des équipements de laboratoire.

Apple annonce d'importants investissements dans la fabrication aux États-Unis, notamment un partenariat avec Samsung pour la production de puces au Texas.

Microsoft a lancé Azure Storage Discovery pour sa plateforme cloud.

General Motors et Hyundai ont annoncé un partenariat pour développer conjointement cinq nouveaux véhicules.

Le chiffre d'affaires de RB Global au deuxième trimestre a dépassé les attentes, affichant une hausse de 8 % par rapport à la même période l'année dernière.

Recommandations des analystes :