Wall Street : quadruplé historique de records de clôture

Wall Street enchaine les records -et sur des 'gaps' haussiers, en voici un second consécutif, un scénario rarissime- et ce lundi restera une de ces séances historiques comme on n'en observe qu'une poignée par décennie où l'on assiste à un quadruplé de records absolus, ainsi qu'à un triplé de doublés 'intraday/clôture'.



Et Wall Street ne manifeste pas l'ombre d'un doute sur les niveaux de valorisation, aucune hésitation en ce qui concerne le secteur des semiconducteurs avec une explosion (+2,8%) de l'indice 'SOXX' qui pulvérise lui aussi un record absolu à 305 dollars (soit +41% depuis le 1er janvier), dans le sillage de Qualcomm (+11%, avec l'annonce de puces accélérant les calculs liés à l'IA), Marvell +5,5%, ARM +4,7%, Intel +3,3%, Nvidia +2,8% (et seconde meilleure clôture historique), AMD +2,7%, etc.



Les indices US affichent ce soir des écarts moyens de plus de 1%- mais le Nasdaq-100 s'envole de +1,83% vers 25 821, le S&P 500 de +1,23% vers 6875 (les 7000 semble à portée d'ici les annonces de la Fed), et le Dow Jones avance de +0,7% vers 47 545. Le Russell-2000 gagnait à mi-séance plus de 1,2% et retraçait son zénith historique à 2540 avant de terminer à 2520 (+0,3%, mais record de clôture). A noter que le 'VIX' se détend encore de -3,5% vers 15,80 et se retrouve dans 'la zone de confort', à 3 points de la 'zone de complaisance'.



C'est le 'meilleur des mondes', les investisseurs ont découvert une économie 'Goldilocks' vendredi (inflation contenue, croissance soutenue), ils sont surmotivés par la baisse de taux attendue sous 48 heures (à 100 reprises cette année, la baisse des taux a été citée comme moteur de la hausse, et satisfait tout le monde une 100e fois) puis l'anticipation de la signature d'un accord douanier avec la Chine d'ici jeudi (et là aussi, cela fait 175 jours que Wall Street se réjouit par avance de la fixation d'un nouveau cadre d'échanges entre Washington et Pékin).



Ajoutons à cela des trimestriels qui ressortent systématiquement supérieurs aux anticipations : 87% ont dépassé les prévisions, un pourcentage largement supérieur à la moyenne de long terme qui est de 77%.



Les géants technologiques américains Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms - représentant à eux cinq quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100, vont dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, et leurs commentaires pourraient renforcer la conviction des investisseurs que l'IA reste une force motrice de la tendance boursière.



Les T-Bonds terminent la journée globalement inchangés avec un '10 ans' à -1 point de base vers 3,985%, un '2 ans' à +1,5 point de base (à 3,500%)... et le '30 ans' se détache avec -3 points de base à 4,556%.



Le '$-Index' qui s'était montré très stable depuis mercredi dernier (98,85/98,95) a fléchi en fin de journée vers 98,65 (1,1645/E).



La toute dernière enquête réalisée par Charles Schwab auprès de ses clients révèle que 57% d'entre eux sont 'bullish', 32% 'bearish' et 11% sans conviction.