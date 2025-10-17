"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille", disait Jacques Chirac. Cette semaine, ca semble être le cas. Banques régionales américaines en difficulté, tensions commerciales avec la Chine, paralysie budgétaire à Washington, chute des cours du pétrole et nouvelles alertes dans les semi-conducteurs : tout concourt à ébranler les nerfs des investisseurs. L'indice de la peur de Wall Street a bondi à son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, entraînant les contrats à terme sur actions dans sa chute. Le récent rally dopé par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et l'espoir de baisses de taux d'intérêt ressemble désormais à un château de cartes.

L'étincelle immédiate est venue de Zions Bancorporation, qui a révélé une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts commerciaux et industriels, et de Western Alliance, engagée dans une action en justice pour fraude présumée contre Cantor Group V, LLC. Ces montants peuvent paraître anecdotiques face aux bilans colossaux de Jpmorgan ou Morgan Stanley, mais ils ravivent les doutes sur la qualité du crédit dans un secteur encore hanté par l'effondrement de Silicon Valley Bank il y a deux ans. Les investisseurs, manifestement, n'ont jamais cessé d'examiner avec anxiété les portefeuilles de prêts des banques régionales.

Les titres de Zions et Western Alliance ont reculé et leur malaise s'est propagé à l'ensemble du secteur bancaire. Les grandes banques américaines ont suivi : Citigroup et Bank of America ont perdu plus de 3%. En Europe, Deutsche Bank et Standard Chartered ont également cédé du terrain, signe que le marché perçoit désormais la dégradation du crédit comme un risque systémique plutôt qu'un simple incident local.

Les indices en ont souffert : le S&P 500 a terminé en baisse de 0,6%, tandis que l'indice des banques régionales américaines plongeait de 6%. La crise des banques régionales de mars 2023, marquée par la faillite de Silicon Valley Bank et le sauvetage d'autres établissements par les grands noms de Wall Street avec le soutien de la Fed, avait été l'un des rares épisodes récents à provoquer une correction brutale.

Cette nouvelle secousse bancaire frappe un marché déjà nerveux. Les tensions commerciales entre Washington et Pékin s'intensifient à nouveau : le président Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois à partir de novembre, en réponse à la décision de Pékin de restreindre ses exportations de terres rares. La Chine a, de son côté, saisi l'Organisation mondiale du commerce, accusant Washington de saper le système multilatéral. Ce type d'échanges n'inspire guère confiance dans le commerce mondial.

Dans le même temps, le gouvernement américain reste paralysé, retardant la publication de données économiques clés, notamment sur l'emploi et l'inflation. Résultat : un repli général vers les valeurs refuges. Les rendements des bons du Trésor sont passés sous les 4%, poursuivant leur glissade alors que les marchés anticipent une Fed plus conciliante. L'or, éternel bénéficiaire des crises géopolitiques et financières, s'envole vers de nouveaux records. Le dollar s'affaiblit à un creux de onze jours, tandis que le yen et le franc suisse s'apprécient en valeurs refuge. Le pétrole, lui, retombe à son plus bas niveau depuis mai, les efforts diplomatiques entre Washington et Moscou apaisant les craintes d'approvisionnement. Quand l'or brille et que le pétrole s'affaisse, c'est rarement bon signe pour la croissance.

Tout cela intervient alors que la saison des résultats du troisième trimestre avait pourtant bien commencé. Interactive Brokers a annoncé une forte hausse des volumes de transaction et des bénéfices solides. Micron Technology, après un rebond, se retire de son activité de serveurs en Chine. Oracle oscille, comme à son habitude, entre optimisme autour de l'IA et prudence budgétaire.

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé une rencontre avec Vladimir Poutine à Budapest dans deux semaines, alimentant les spéculations sur les intentions russes en Ukraine. Les deux dirigeants se sont entretenus deux heures au téléphone hier. Le président américain doit recevoir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky demain à la Maison-Blanche.

La vérité, inconfortable pour les investisseurs, est que les récents sommets boursiers reposaient sur un équilibre fragile : enthousiasme technologique, espoir d'argent bon marché et conviction que les mauvaises nouvelles resteraient isolées. Cette conviction est désormais mise à l'épreuve. Les pertes bancaires peuvent paraître limitées, mais elles surgissent dans un contexte à la fois fragile sur le plan politique et tendu sur le plan géopolitique.

Les cotations du jour:

Indice du dollar : 98,402

: 98,402 Or : 4 314 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61.10 USD (WTI) 57,13 USD

BRENT : 61.10 USD (WTI) 57,13 USD États-Unis 10 ans: 3,99%

10 ans: 3,99% BITCOIN : 105 630 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Boston Scientific va acquérir le reste des parts de Nalu Medical pour 533 MUSD afin d'améliorer ce qu'il propose en termes de traitements contre la douleur chronique. La transaction devrait être finalisée début 2026.

Meta permettra aux parents de désactiver les discussions privées de leurs adolescents avec des personnages IA sur Instagram, suite à des critiques concernant le comportement inapproprié des chatbots, et ajoutera d'autres fonctionnalités de contrôle parental d'ici début 2026.

State Street a dépassé les estimations de revenus du troisième trimestre avec une croissance de 9% tirée par les revenus provenant des commissions et le lancement de nouveaux produits, rapportant 637 MUSD aux actionnaires.

Coca-Cola envisage une introduction en bourse d'un milliard de dollars de sa filiale indienne d'embouteillage, Hindustan Coca-Cola Beverages, l'opération devant avoir lieu l'année prochaine.

Fifth Third Bancorp a enregistré une hausse de 17% de son bénéfice par action au troisième trimestre et a racheté 300 MUSD d'actions, grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des commissions sur les marchés financiers.

American Express a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025, les clients fortunés continuant à dépenser, ce qui a entraîné une augmentation de 11 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Huntington Bancshares a vu son bénéfice augmenter au troisième trimestre grâce à une marge d'intérêt plus élevée et à une croissance stratégique des revenus provenant des commissions, avant sa fusion prévue avec Veritex Holdings.

SLB a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la forte demande en Amérique du Nord et à la contribution de son acquisition de ChampionX, les marchés internationaux devant stimuler la croissance future.

Grainger vendra son activité britannique Cromwell à Aurelius, ce qui entraînera une perte de 190 à 205 MUSD dans le cadre de sa sortie stratégique.

Truist Financial a dépassé les prévisions de bénéfice par action au troisième trimestre grâce à une marge d'intérêt nette stable et à une augmentation des revenus hors intérêts, malgré une légère hausse des dépenses.

Lockheed Martin a signé un accord de 15 ans avec l'armée américaine pour développer un nouveau système d'interception de défense aérienne, renforçant ainsi son portefeuille de défense antimissile.

Barcelone a prolongé son partenariat avec Spotify jusqu'en 2030, conservant le sponsoring des maillots et les droits de dénomination du stade jusqu'en 2034.

Meta est en train de finaliser un accord de financement de près de 30 MdsUSD pour un centre de données en Louisiane, ce qui en fait le plus grand projet privé de ce type.

Mammoth Brands va acquérir le fabricant de couches haut de gamme Coterie dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, dans le but de développer la marque et d'élargir ses offres de produits de puériculture.

Oracle prévoit 166 MdsUSD de ventes dans le cloud d'ici l'exercice 2030, tablant sur une forte demande liée à l'IA et un chiffre d'affaires global de 225 MdsUSD.

Ford procède au rappel de près de 625 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à la caméra de recul et aux ceintures de sécurité, comme l'a rapporté la NHTSA.

L'Inde pourrait assouplir certaines restrictions à l'importation chinoise en raison de sa dépendance croissante vis-à-vis des matières premières chinoises, en particulier dans les secteurs industriels et d'exportation.

Les investisseurs de Starbucks exhortent l'entreprise à reprendre les négociations syndicales dans un contexte de tensions sociales croissantes et d'impasse dans les négociations contractuelles.

Les sociétés pharmaceutiques, notamment Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk et Eli Lilly, ont annoncé des ventes directes aux consommateurs et des baisses de prix importantes aux États-Unis, suite à la pression exercée par le gouvernement pour réduire le coût des médicaments.

