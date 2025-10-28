Les géants de la technologie ont une fois de plus tiré les indices américains vers le haut mardi, dans un marché euphorique face aux annonces spectaculaires autour de l'intelligence artificielle et à la veille d'une décision clé de la Fed.

Les principaux indices new-yorkais ont poursuivi leur progression ce mardi, dopés par les valeurs technologiques et les promesses de l’IA. Le S&P 500 a gagné 0,23% pour atteindre 6 890,8 points, le Dow Jones a avancé de 0,34% à 47 706,3 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,74% à 26 012,1 points.

Les grandes capitalisations technologiques ont dominé la séance, atteignant pour plusieurs d’entre elles de nouveaux records historiques. Nvidia a bondi de 4,98% après que son PDG, Jensen Huang, a annoncé la construction de sept superordinateurs pour le département américain de l’Énergie. Le dirigeant a également indiqué que l’entreprise disposait déjà de 500 milliards de dollars de commandes pour ses puces d’intelligence artificielle.

Microsoft a, de son côté, franchi la barre symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, en hausse de 1,98%. Le groupe a finalisé l’accord officialisant la restructuration d’OpenAI en société d’intérêt public, tout en conservant une participation évaluée à 135 milliards de dollars dans cette nouvelle entité, dont la valorisation est estimée entre 500 et 600 milliards de dollars.

Apple a également atteint un sommet historique, dépassant brièvement les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière avant de clôturer en légère hausse. Le marché attend désormais ses résultats trimestriels, attendus jeudi, avec une attention particulière sur les ventes de l’iPhone 17.

Les investisseurs s’apprêtent à une journée chargée mercredi, marquée par les publications de Microsoft, Alphabet, Meta, Caterpillar, Boeing et KLA Corporation.

Parmi les autres mouvements notables, United Parcel Service (UPS) a grimpé de 8,03% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre, au-delà des attentes du marché.

En après-Bourse, Visa progressait d’environ 1% après avoir annoncé des résultats supérieurs aux anticipations, soutenus par une hausse des volumes de paiements internationaux.

La Réserve fédérale devrait annoncer cette semaine une baisse de ses taux d’intérêt, une décision largement anticipée par les marchés. Les investisseurs scruteront les déclarations de Jerome Powell pour tenter d’y déceler les prochaines étapes de la trajectoire monétaire américaine.