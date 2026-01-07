Wall Street : quelques prises de bénéfices en attendant l'ISM

Wall Street devrait débuter sur une note indécise mercredi, les investisseurs préférant visiblement prendre quelques bénéfices après trois séances de nette hausse et dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques de premier plan.

Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat "future" sur le Dow Jones avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,1%, annonçant un début de séance incertain.



Les marchés d'actions américains ont connu jusqu'à présent un début d'année 2026 très favorable, qui a notamment permis à l'indice Dow de s'adjuger près de 3% depuis la Saint-Sylvestre et de se rapprocher d'environ 1% du seuil mythique des 50 000 points, une zone inexplorée jusqu'ici.



Cet optimisme pourrait être conforté ou dissipé par la série de statistiques devant venir animer les échanges dans les prochains jours, à commencer par l'indice ISM des services pour le mois de décembre attendu peu après l'ouverture, et qui devrait montrer que l'activité demeure en expansion dans le secteur tertiaire.



Le consensus prévoit cependant un léger ralentissement de l'indice, à 52,3 contre 52,6 au mois de novembre.



Un indicateur bien plus fort que prévu constituerait une mauvaise surprise et pourrait inciter les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire pour 2026.



En attendant, les questionnements sur l'évolution du marché du travail se sont un peu apaisés ce matin avec la parution d'une enquête ADP ayant recensé 41 000 créations d'emplois dans le secteur privé le mois dernier, contre un consensus qui visait 50 000, un chiffre qui confirme la décélération de l'emploi et plaide pour des mesures de soutien à l'économie.



Il apparaît, dans le détail, que 44 000 emplois ont été créés dans les services et 3 000 détruits dans le secteur manufacturier.



Un autre indicateur mesurant le marché du travail, le JOLTS du Département du Travail, est également attendu dans le courant de la matinée, mais c'est surtout le rapport officiel sur l'emploi qui paraîtra vendredi que les investisseurs attendent avec le plus d'impatience.



Ces données seront d'autant plus importantes pour la Fed que ses membres apparaissent depuis quelques mois particulièrement divisés sur la nécessité de procéder à de nouvelles baisses de taux.



Les économistes attendent 60 000 créations d'emplois en décembre et une hausse bien plus importante que prévu des créations de postes risquerait de raviver la crainte que la Fed lève le pied dans le rythme de son assouplissement monétaire.



A l'heure actuelle, les marchés anticipent un statu quo pour la réunion de janvier à 82%, selon l'outil FedWatch du CME.

