Wall Street : rebond de 0,5% en moyenne, semaine quasi 'flat' après le 'PCE'

Publié le 26/09/2025 à 23:35

La semaine s'achève globalement sans grand changement à Wall Street, les séances de lundi de vendredi ayant largement compensé les 3 journées de molle consolidation de mardi, mercredi et jeudi.

Le S&P500 (+0,6%) a fini au plus haut du jour à 6.644, le Dow Jones engrange +0,65% et le Nasdaq +0,45%, avec l'appui de l'envolée de +15% d' Electronic Arts.

L'éditeur de jeux vidéo qui stagnait depuis mi-août entre 166 et 174E serait proche d'un accord avec un pool d'investisseurs pour procéder à une OPR -rachat puis retrait de la cote- pour un montant de 50Mds$ qui offrirait une belle prime aux actionnaires.

Intel a encore brillé avec +4,4%, Applovin engrange +4,8% tandis qu'Oracle perd encore -2,7% en e-Bay -2,2%.



Une clôture à moins de 1% des records du 19 septembre peut s'expliquer par un regain d'optimisme concernant l'inflation : l'indice 'PCE-Core' le plus suivi par la FED se stabilise sagement sous les +2,9% (identique aux 2,9% attendus mais 3% envisagé, moyennant une hausse séquentielle de +0,2% contre 0,3% attendu) et l'indicateur global ressort à +2,7% comme prévu.



La publication du 'PCE' fut en réalité un 'non-événement' (surtout du côté de l'obligataire) et il restait un chiffre pour faire bouger les lignes: la confiance du consommateur américain s'est détériorée en septembre vers 55,1 contre 58,2, à un rythme encore plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi... les chercheurs n'ont pas publié les anticipations ou ses prévisions des ménages en matière d'inflation.

La 'lecture' des 2 chiffres publiés à 14H30 puis 16H semble bien différente entre les détenteurs d'actions -confiants dans de prochaines baisses de taux- et les détenteurs de T-Bonds qui font preuve de frilosité.



Les dernières déclarations de Jerome Powell ont été jugées moins accommodantes que prévu et d'autres membres de la Réserve fédérale qui se sont exprimés cette semaine font également preuve de prudence.

Mais le flou entretenu par la FED ne provoque pas de consolidation : aucune n'a d'ailleurs dépassé -2% depuis la mi-juin à Wall Street, malgré 28 records absolus du S&P500 (et 15% gagne depuis le 20 juin dernier).



Le nouveau cycle d'assouplissement de la Fed ayant été largement anticipé, beaucoup de bonnes nouvelles sont aujourd'hui intégrées dans les cours et malgré un bon 'PCE', les taux longs continuent de se tendre: le rendement du '10 ans' progresse de +1Pt vers 4,18% (+5Pts en hebdo, il touche un plus haut de trois semaines), le '30 ans' stagne vers 4,755%.