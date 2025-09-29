Wall Street : rebond de 0,5% en moyenne, semaine quasi 'flat'

La semaine s'est achevée globalement sans grand changement à Wall Street, les séances de lundi et de vendredi ayant largement compensé les 3 journées de molle consolidation de mardi, mercredi et jeudi.



Le S&P500 (+0,6%) a fini au plus haut du jour à près de 6644, le Dow Jones a engrangé +0,65% à 46.247 et le Nasdaq Composite, +0,45% à 22.484, avec l'appui de l'envolée de +15% d'Electronic Arts.



Cet éditeur de jeux vidéo, dont le titre stagnait depuis mi-août entre 166 et 174 dollars, serait proche d'un accord avec un pool d'investisseurs pour procéder à une OPR -rachat puis retrait de la cote- pour un montant de 50 MdsUSD qui offrirait une belle prime aux actionnaires.



Intel a encore brillé avec +4,4% et Applovin a grimpé de +4,8%, tandis qu'Oracle a encore perdu -2,7% et eBay, -2,2%.



Une clôture à moins de 1% des records du 19 septembre peut s'expliquer par un regain d'optimisme concernant l'inflation américaine : l'indice 'PCE Core', le plus suivi par la Fed, s'est stabilisé sagement sous les +2,9% en août et l'indicateur global est ressorti à +2,7%, comme prévu.



La publication du 'PCE' fut en réalité un 'non-événement' (surtout du côté de l'obligataire), mais il restait un chiffre pour faire bouger les lignes : la confiance du consommateur américain s'est détériorée en septembre vers 55,1 contre 58,2 en août, à un rythme encore plus marqué que prévu initialement, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan... les chercheurs n'ont pas publié les anticipations ou ses prévisions des ménages en matière d'inflation.



La 'lecture' des 2 chiffres publiés à 14h30 puis 16h00 a semblé bien différente entre les détenteurs d'actions -confiants dans de prochaines baisses de taux- et les détenteurs de T-Bonds, qui ont fait preuve de frilosité.



Les dernières déclarations de Jerome Powell ont été jugées moins accommodantes que prévu et d'autres membres de la Réserve fédérale qui se sont exprimés cette semaine ont également fait preuve de prudence.



Mais le flou entretenu par la Fed n'a pas provoqué de consolidation : aucune n'a d'ailleurs dépassé -2% depuis la mi-juin à Wall Street, malgré 28 records absolus du S&P500 (et 15% gagné depuis le 20 juin dernier).



Le nouveau cycle d'assouplissement de la Fed ayant été largement anticipé, beaucoup de bonnes nouvelles sont aujourd'hui intégrées dans les cours et malgré un bon 'PCE', les taux longs ont continué de se tendre : le rendement du '10 ans' a progressé de +1 point de base vers 4,18% (+5 points de base en hebdomadaire, il a touché un plus haut de trois semaines), et le '30 ans' a stagné vers 4,755%.