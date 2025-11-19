Après quatre séances consécutives de repli, les indices américains ont retrouvé le chemin de la hausse mercredi, alors que les investisseurs attendaient fébrilement les résultats de Nvidia, dévoilés à la clôture.

Wall Street a connu une séance de reprise à la veille d’un rendez-vous majeur pour le secteur technologique. Le S&P 500 a progressé de 0,38% à 6 642,1 points, tandis que le Dow Jones a terminé quasiment stable à 46 138,7 points. Le Nasdaq 100, plus sensible au segment de l’intelligence artificielle, a gagné 0,56% pour clôturer à 24 640,5 points.

La Réserve fédérale a publié mercredi le compte-rendu de sa dernière réunion, qui confirme la prudence de ses membres quant à un éventuel assouplissement monétaire. Plusieurs responsables estiment qu’une baisse trop rapide des taux pourrait compromettre les efforts menés contre l’inflation.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une nouvelle baisse des taux en décembre s’élève désormais à 33%, un net recul par rapport aux semaines précédentes.

Du côté des valeurs, Target a chuté de 2,79% après avoir fait état d’un recul de ses ventes trimestrielles plus marqué que prévu, signe d’un essoufflement de la consommation américaine sur les achats non essentiels.

À l’inverse, Nvidia a progressé de 2,85% en séance, les investisseurs voyant sa publication comme un test crucial pour mesurer la solidité du rally boursier porté par l’IA cette année.

Le géant des semi-conducteurs a ensuite dévoilé des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions, soutenu par une demande toujours plus forte dans l’intelligence artificielle. Dans les échanges après la clôture, le titre gagnait environ 5%.