Les marchés américains ont entamé la semaine en forte hausse lundi, portés par les signes de progrès à Washington autour d'un accord de sortie du shutdown historique qui paralyse l'administration depuis plusieurs semaines.

Wall Street a démarré la semaine sur un net rebond, stimulée par la perspective d’un compromis politique permettant de rouvrir le gouvernement fédéral. Le S&P 500 a grimpé de 1,54% à 6 832,4 points, le Dow Jones a gagné 0,81% pour clôturer à 47 368,5 points, tandis que le Nasdaq a signé la plus forte progression avec une hausse de 2,20% à 25 611,7 points.

Après plusieurs semaines de blocage, une première avancée a été enregistrée dimanche au Sénat américain, faisant naître l’espoir d’une issue rapide à la paralysie budgétaire. Cette perspective a immédiatement ravivé l’appétit des investisseurs, qui anticipent une reprise prochaine des activités gouvernementales.

À la clôture, Donald Trump a apporté un soutien mesuré à l’accord en discussion, déclarant que si "c’est bien l’accord dont il a entendu parler", il devrait le valider. Une déclaration qui a renforcé la confiance du marché quant à une sortie de crise imminente.

Les valeurs technologiques ont largement tiré les indices vers le haut. Nvidia a bondi de 5,79%, Micron de 6,46% et Palantir de 8,81%, dans un contexte de regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle et d’achats opportunistes après la correction de la semaine précédente.

Le shutdown prolongé a cependant eu pour effet de priver la Réserve fédérale et les investisseurs de nombreuses données économiques officielles, les obligeant à s’appuyer sur des statistiques privées dont les signaux demeurent mitigés.

À contre-courant du marché, les valeurs du secteur de la santé ont reculé après la confirmation que l’accord du Sénat ne prévoyait pas la prolongation des subventions du "Patient Protection and Affordable Care Act" (Obamacare). Le sujet sera repoussé à un vote en décembre.

Centene a plongé de 8,83%, enregistrant la plus forte baisse du S&P 500, tandis que Humana et Elevance Health ont cédé respectivement 5,34% et 4,41%.

Les investisseurs espèrent désormais que la réouverture de l’administration fédérale permettra de relancer la publication des données économiques clés et d’apporter davantage de visibilité sur la trajectoire de la politique monétaire américaine.