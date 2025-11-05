Après une séance marquée la veille par des inquiétudes sur les valorisations technologiques, les indices américains ont retrouvé le chemin de la hausse mercredi, portés par des données économiques encourageantes et plusieurs publications solides.

Les marchés ont regagné un peu d’optimisme ce mercredi, soutenus par des signaux positifs sur l’emploi et les services. Le S&P 500 a progressé de 0,37% à 6 796,2 points, le Dow Jones a gagné 0,48% à 47 311 points et le Nasdaq 100 a avancé de 0,72% pour clôturer à 25 620 points.

L’indice ADP sur l’emploi privé a montré une création nette de 42 000 postes en octobre, signalant un rebond du marché du travail après plusieurs semaines de ralentissement. Par ailleurs, le secteur américain des services continue d’afficher une croissance robuste, malgré une légère contraction de l’emploi et des coûts d’entrée au plus haut depuis trois ans.

Dans un contexte de paralysie prolongée du gouvernement fédéral, la plus longue de l’histoire américaine, la Réserve fédérale se voit contrainte de s’appuyer davantage sur ce type d’indicateurs privés pour orienter sa politique monétaire. Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une nouvelle baisse des taux de 25 points de base en décembre s’établit désormais à 62,7%.

Après un épisode de forte volatilité, les valeurs liées à la technologie ont repris des couleurs. AMD a clôturé en hausse de 2,51% après avoir ouvert en baisse, profitant d’une publication révélant une forte demande pour ses processeurs et ses puces d’intelligence artificielle.

Pour les autres publications, McDonald's a gagné 2,16%, porté par des ventes à périmètre constant supérieures aux attentes grâce au succès de ses menus à bas prix. À l’inverse, Pinterest a plongé de 21,76%, l’entreprise ayant fait état d’un impact plus fort que prévu des droits de douane sur ses revenus.

La séance s’est poursuivie dans un climat animé en après-Bourse avec la publication de Snap. Le titre a bondi de plus de 20% après l’annonce de résultats supérieurs aux attentes et d’un partenariat stratégique de 400 millions de dollars avec Perplixity.

Sur le plan politique, la Cour suprême des États-Unis s’est penchée mercredi sur la légalité des tarifs douaniers instaurés sous la présidence de Donald Trump. Une décision qui pourrait avoir d’importantes répercussions économiques internationales. Le verdict est attendu dans les prochaines semaines, sans date précise pour l’heure.