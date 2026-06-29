Wall Street rebondit grâce à l'accalmie entre Washington et Téhéran

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé dans le vert lundi, les investisseurs saluant les signes d'une désescalade entre Washington et Téhéran après les affrontements du week-end. Le rebond des géants de la technologie a également contribué à la progression des marchés. Dans ce contexte, le S&P 500 a gagné 1,18% à 7 440,4 points, le Dow Jones a avancé de 0,59% à 52 182,7 points et le Nasdaq 100 s'est apprécié de 2,25% à 29 774,7 points.

Selon des informations de Reuters, les équipes américaines et iraniennes chargées de mettre en oeuvre l'accord de paix doivent se réunir dans les prochains jours à Doha. Cette annonce intervient après un week-end marqué par plusieurs frappes ayant fait craindre une remise en cause du cessez-le-feu en vigueur.



L'amélioration du contexte géopolitique a permis de rassurer les marchés, dans une séance dépourvue de publications macroéconomiques majeures. Les investisseurs commencent désormais à se tourner vers la saison des résultats d'entreprises, qui doit débuter la semaine prochaine et donnera de nouvelles indications sur la santé des grandes sociétés américaines.



Parmi les principales variations du jour, Comcast s'est envolé après avoir annoncé son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse. L'opération prendra la forme d'une distribution d'actions, exonérée d'impôt, regroupant les activités de NBCUniversal et de Sky.



SpaceX a progressé de 7,15% après l'annonce du Nasdaq selon laquelle le groupe, récemment introduit en Bourse, intégrera l'indice Nasdaq 100 à compter du 7 juillet. Cette décision devrait accroître la demande pour le titre de la part des fonds indiciels répliquant cet indice.



Dans le même temps, Alphabet, maison mère de Google, a gagné 4,73% à l'occasion de sa première séance en tant que composante du Dow Jones, un événement symbolique qui renforce son statut parmi les principales capitalisations américaines.



Honeywell a de son côté finalisé sa réorganisation, donnant naissance à trois entités distinctes : Honeywell Technologies, Honeywell Aerospace et Solstice Advanced Materials.



Enfin, Rocket Lab a bondi de 15,71% après avoir annoncé l'acquisition de l'opérateur de satellites Iridium dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 8 milliards de dollars. Cette opération renforce la position du groupe dans le secteur spatial et illustre la poursuite du mouvement de consolidation au sein de l'industrie.