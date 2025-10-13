Les marchés américains ont entamé la semaine sur une note résolument optimiste, portés par un climat d'apaisement sur le front géopolitique et un nouvel engouement pour l'intelligence artificielle, stimulé par un partenariat stratégique entre OpenAI et Broadcom.

En amont de l’ouverture de Wall Street, OpenAI et Broadcom ont dévoilé un accord visant à concevoir un accélérateur d’IA sur mesure pour les besoins spécifiques d’OpenAI. Ce partenariat a rapidement galvanisé le secteur technologique, tirant les indices vers le haut. À la clôture, le S&P 500 s’est apprécié de 1,56% à 6 654,7 points, le Nasdaq 100 a bondi de 2,18% à 24 750,2 points et le Dow Jones a progressé de 1,29% à 46 067,5 points.

Autre facteur de soutien : un changement de ton notable de Donald Trump à l’égard de la Chine. Sur son réseau Truth Social, l’ancien président américain a assuré que "tout ira bien" et que les États-Unis ne cherchaient pas à "nuire" à Pékin. Une déclaration perçue comme un signe d’apaisement sur le dossier commercial sino-américain. Dans une interview accordée à Fox Business, l’investisseur Scott Bessent a par ailleurs confirmé qu’une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois était envisagée en Corée du Sud.

Sur le plan boursier, Broadcom s’est imposé comme la vedette de la séance. La société a vu son action grimper de 9,88% à la suite de l’annonce de son partenariat avec OpenAI, centré sur la conception de puces spécialisées, une stratégie déjà éprouvée avec ses puces Ironwood développées pour Alphabet et son Google Cloud. Dans son sillage, d’autres valeurs liées à l’IA ont suivi la tendance haussière : Nvidia a gagné 2,88%, Oracle 5,14% et Micron 6,15%.

À contre-courant, Fastenal a décroché de 7,4% après la publication de résultats trimestriels en deçà des attentes. Une contre-performance attribuée à la faiblesse persistante de la production industrielle, illustrée par la récente contraction de l’indice PMI du secteur manufacturier.

Les investisseurs tournent désormais leur attention vers les premiers résultats du troisième trimestre, qui débuteront ce mardi avec les publications de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Ces chiffres devraient offrir un éclairage crucial sur l’état de santé de l’économie américaine, alors que le blocage de l’administration fédérale, en place depuis plus de dix jours, retarde la diffusion d’indicateurs macroéconomiques essentiels pour la conduite de la politique monétaire.