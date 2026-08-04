Les méga-caps rallument la cote américaine et rapprochent les indices de leurs sommets. En Europe, on flirte aussi avec la terra incognita. Test grandeur nature de l'appétit pour le risque ce soir : SpaceX publie ses premiers comptes de société cotée.

Les indices occidentaux naviguent à nouveau à proximité des records touchés quelques semaines plus tôt, avant que le secteur des semiconducteurs ne ploie sous l'effet des prises de bénéfices. En Europe, il ne manque que quelques points au CAC 40, au DAX ou au Stoxx Europe 600 pour afficher des cours de clôture inédits. Ces indices ont même déjà exploré, en cours de séance, des terres vierges. Aux Etats-Unis, même situation ou presque pour le S&P 500, très proche de sa meilleure marque. Le vieux Dow Jones, lui, a carrément signé un pic en clôture hier soir. Seul le Nasdaq, plus chahuté que le reste de la cote depuis le début de l'été, a encore du pain sur la planche pour rallier son sommet du 3 juin. Mais les choses vont souvent très vite avec l'indice technologique américain.

Le rebond démarré jeudi dernier après une grosse phase de doute s'est appuyé sur les valeurs sûres de la cote américaine. Les investisseurs sont revenus en masse sur leur ancien pari préféré : acheter à tour de bras les sept magnifiques, ou plutôt une partie d'entre eux, essentiellement Microsoft, Amazon, Alphabet et Nvidia. L'ETF Roundhill Magnificent Seven, qui comme son nom l'indique suit les sept entreprises phares de Wall Street, a pris 9,5% en quatre séances, contre 0,5% pour le S&P 500 équipondéré. Le tout alors qu'Apple était en PLS (le groupe est en retard sur l'IA) et que Meta a fait le yoyo. Tesla n'a pas fait grand-chose non plus, mais ses jours dans l'ETF sont peut-être comptés, mais nous y reviendrons après avoir examiné les causes de ce regain d'intérêt pour les brontosaures de la tech.

Depuis plusieurs mois, le marché est hypnotisé, à raison, par l'intelligence artificielle. Qu'on adhère ou non aux transformations provoquées par cette technologie, elle draine des montants si importants qu'elle constitue un événement économique incontournable pour les investisseurs. Bref, il faut en être. Ce qui n'empêche pas les doutes de revenir à intervalles réguliers. Est-il raisonnable d'engager de tels investissements avec une perspective de rentabilité douteuse et un écosystème très interdépendant ? La question est d'autant plus brûlante pour les Microsoft, Amazon et compagnie. Ces entreprises avaient fini par afficher une intensité capitalistique modeste, tout en ayant écarté la concurrence et en jouissant de marges élevées. Le rêve capitaliste. Mais l'irruption de l'IA les a forcées à réinvestir massivement, bouleversant leur modèle économique. Face à cette réalité, les investisseurs avaient fini par chercher la performance ailleurs : chez les fournisseurs de pelles et de pioches, en l'occurrence les fabricants de semiconducteurs.

Les géants technologiques n'ont pourtant pas dit leur dernier mot. Leur taille et leur surface financière leur permettent d'ores et déjà de capter une partie des retombées de l'IA. Ceux qui en profitent le plus sont ceux qui disposent déjà de capacités de calcul massives, ce qui explique l'excellent accueil réservé aux dernières publications de Microsoft et Amazon. Avant leur remontée spectaculaire des derniers jours, les deux dossiers étaient encore en territoire négatif en 2026.

Ce regain d'intérêt pour les locomotives coïncide avec des données macroéconomiques toujours porteuses aux Etats-Unis. L'indice ISM manufacturier de juillet, publié hier, est à un pic de quatre ans. L'industrie tourne à plein régime et crée des emplois. Les centaines de milliards d'investissements dans l'écosystème de l'IA, encore eux, n'y sont évidemment pas étrangers.

Que faut-il retenir de tout cela ? Que le marché action continue à regarder vers le haut, même si des purges interviennent à intervalle régulier pour purger les excès les plus flagrants. Il y aura ce soir un excellent test pour l'exubérance boursière : la première publication de résultats trimestriels de l'histoire SpaceX en tant que société cotée, qui aura lieu post-clôture de Wall Street. Le consensus mise sur un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres à 6,82 milliards de dollars (sur la base des attentes de 26 analystes compilées par S&P Capital IQ, soit un nombre de prévisions fort respectable). Mais le chiffre qui sera le plus regardé est la consommation de trésorerie, qui devrait ressortir à 10,9 MdsUSD sur le trimestre, selon la même source. SpaceX devrait encore brûler du cash pendant un moment, c'est une certitude. Mais les aficionados d'Elon Musk valorisent davantage le projet final que la façon d'y arriver. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Pour en revenir à ce que j'écrivais plus haut, SpaceX aurait une certaine légitimité à devenir le septième magnifique à la place de Tesla. A moins, bien sûr, que la rumeur d'une fusion entre les deux empires de Musk n'intervienne, auquel cas la question sera réglée. En tout cas, les résultats de SpaceX seront l'attraction du soir à Wall Street, parmi une grosse série d'autres (notamment AMD).

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump a lancé un nouvel ultimatum à l'Iran, après avoir annoncé la reprise des négociations pour hier après-midi. Problème : l'Iran a affirmé qu'aucun de ses négociateurs n'avait quitté le pays, ni même été mandaté pour le faire. "Attention, je compte jusqu'à trois. Un, deux, deux et demi, deux trois-quarts, deux quatre-cinquièmes… " : le président américain ressemble à ces parents incapables de se faire obéir de leur progéniture. Le pétrole a rebondi, mais le marché regarde ailleurs à court terme : on s'habitue à tout.

Sur le front des devises, le yen s'est stabilisé après quatre jours de hausse. Le Japon aurait dépensé 34 milliards de dollars vendredi pour intervenir sur le marché des changes et faire remonter sa monnaie, selon les calculs de Bloomberg. Les intentions réelles de Washington, qui a appuyé le mouvement, alimentent pas mal de spéculations. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a même exhorté la Fed à renforcer sa coopération avec le Japon pour maximiser l'efficacité de ce type d'interventions. Je ne refais pas l'explication détaillée ici, mais la paire USD/JPY est une variable très importante pour les États-Unis.

En Asie-Pacifique, l'optimisme technologique de Wall Street a du mal à ruisseler ce matin. Le KOSPI coréen perd 1,1% pendant que le Nikkei 225 japonais lâche 0,5%. Samsung et SK Hynix, les deux locomotives IA coréennes, perdaient environ 4% aux trois-quarts de la séance.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Balance commerciale (Etats-Unis)

16h00 : JOLTS — postes vacants (Etats-Unis)

16h00 : Commandes à l'industrie (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adidas : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 219 EUR à 173 EUR.

Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 105 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 93 EUR.

Axa : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 52 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 48 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 51 EUR.

Aéroports De Paris : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 126 à 130 EUR.

Crédit Agricole : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.

Engie : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 à 29,60 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 159 à 162 EUR.

Exosens : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 73 EUR.

Forvia: Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 17 à 14,05 EUR.

Installatørgruppen : SEB Bank démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 17 DKK.

Interroll Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2295 à 2400 CHF.

J Sainsbury : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 325 GBX à 360 GBX.

L'Oréal : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 376 à 388 EUR.

Mersen : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 29 à 39 EUR.

Pearson : Goldman Sachs dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1365 GBX à 1375 GBX.

Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Sampo : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 11,30 EUR à 10,50 EUR.

Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 321 à 352 EUR.

Shell : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 3836 GBX à 3378 GBX.

Subsea 7 : BNP Paribas passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 375 NOK.

Tryg : JP Morgan dégrade sa recommandation de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 170 DKK à 140 DKK.

Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 122 EUR.

Vallourec : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22,30 à 21,50 EUR.

Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,30 à 13,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.