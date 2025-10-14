Wall Street rechute avec les valeurs technologiques et les tensions commerciales

La Bourse de New York est reparti à la baisse mardi matin, entraînée vers le bas par les valeurs technologiques qui pâtissent du regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à se stabiliser autour de 46.088,8 points, mais le Nasdaq Composite cède encore près de 1% à 22.478,1 points.



Le climat d'aversion au risque qui pèse sur les actions est consécutif à un retour des inquiétudes autour du conflit commercial persistant entre Washington et Pékin.



La nervosité des investisseurs a encore été aggravée par l'annonce par le ministère chinois de commerce de mesures de représailles suite au récent durcissement de ton de Donald Trump.



Un porte-parole du ministère a exhorté la partie américaine à 'corriger ses erreurs' et à 'faire preuve de 'sincérité' dans les négociations commerciales, estimant que Washington ne pouvait affirmer vouloir dialoguer tout en menaçant d'introduire de nouvelles mesures restrictives.



Les 'Sept Magnifiques', ces géants de l'IA qui ont joué un rôle moteur dans la récente séquence de hausse des marchés d'actions américains mais dont les valorisations extrêmement élevés inquiètent les investisseurs, pèsent lourdement sur le Nasdaq.



Les investisseurs redoutent que de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises augmentent fortement les coûts des géants technologiques américains, dont la production est très implantée en Chine, ainsi que pour les consommateurs.



L'indice S&P des hautes technologies recule de 1,2%.



Toujours en première ligne lorsque la tech subit des prises de bénéfices, Nvidia lâche plus de 3%.



Les analystes rappellent toutefois qu'il vaut mieux éviter de parier contre les leaders de la technologie parce qu'à chaque fois que le marché perd du terrain, les investisseurs les rachètent sur leurs plus bas ('buy the dips').



L'optimisme autour de la saison des résultats, qui avait permis un rebond des actions hier, ne suffit pas à soutenir la tendance, d'autant que les publications des grandes banques américaines se sont avérées plutôt mitigées ce matin.



Si les résultats de Wells Fargo sont bien accueillis (+7,5%), ceux de JPMorgan (-1,7%) sont boudés, tout comme ceux de Goldman Sachs (-1,4%).



Les variations restent limitées sur les marchés des changes et des taux à quelques minutes de la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE) de Philadelphie.



Le dollar recule de 0,3% face à l'euro, qui remonte autour de 1,1610 dollar à la faveur du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, le premier ministre français, qui semble écarter le scénario d'une censure de son gouvernement.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend sous 4,05%, ce qui témoigne d'un retour vers les valeurs refuges.



Les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale sur fond de tensions commerciales sino-américaines font reculer le pétrole, qui cède 1,8% à 58,4 dollars.

