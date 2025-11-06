Les indices américains ont de nouveau reculé jeudi, fragilisés par la crainte d'un ralentissement économique, des valorisations jugées excessives et une correction brutale des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Wall Street a terminé en nette baisse jeudi, dans un contexte de volatilité persistante. Le S&P 500 a perdu 1,12% à 6 702,3 points, le Dow Jones a reculé de 0,84% à 46 913,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 1,91% pour clôturer à 25 130 points.

Le mouvement de correction s’est accentué dans le compartiment technologique, particulièrement sur les valeurs exposées à l’intelligence artificielle. AMD a plongé de 7,27% et Palantir de 6,84%, entraînant dans leur sillage le Nasdaq 100. Ces baisses s’inscrivent dans un climat de méfiance grandissant vis-à-vis d’une possible "bulle IA" après plusieurs mois de rallye spéculatif.

Les valeurs individuelles ont également connu une séance mouvementée. DoorDash a chuté de 17,45% après avoir publié un bénéfice inférieur aux attentes, lesté par une hausse de ses dépenses opérationnelles. Elf Beauty a dévissé de 34,95% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice annuel, tandis que Duolingo a reculé de 25,49%, pénalisé par sa stratégie de privilégier la croissance des utilisateurs au détriment de la rentabilité à court terme.

À l’inverse, Datadog s’est envolé de 23,13% grâce à une révision à la hausse de ses prévisions, portée par une demande soutenue dans la cybersécurité. Snap a également progressé de 9,77% après avoir publié des revenus supérieurs aux attentes et confirmé un partenariat de 400 millions de dollars avec Perplexity AI.

Selon Bloomberg, le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology aurait été approché par SoftBank pour un possible rachat, une information qui a animé le secteur en fin de séance.

La publication la plus attendue après la clôture concernait Airbnb. Le groupe de location courte durée a progressé de plus de 4% après avoir dévoilé une forte croissance de ses réservations à l’international, confirmant la résilience du tourisme malgré le ralentissement économique. A cela vient s'ajouter l'annonce du report de GTA 6 faisant trébucher le titre Take-Two Interactive de plus de 7%



La paralysie budgétaire du gouvernement américain continue de compliquer la lecture économique des marchés. En l’absence de statistiques officielles, les investisseurs se tournent vers des données privées : selon le cabinet Challenger, Gray & Christmas, les annonces de licenciements ont bondi de 183,1% en octobre par rapport à septembre, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre depuis plus de vingt ans.

Ces coupes sont principalement attribuées à des réductions de coûts et à des réorganisations internes liées à l’essor de l’intelligence artificielle.

Enfin, sur le plan juridique et commercial, la Cour suprême des États-Unis a examiné mercredi les arguments sur la légalité des droits de douane instaurés sous la présidence de Donald Trump. Certains juges ont évoqué un possible excès de pouvoir exécutif, mais aucune décision n’a encore été rendue.