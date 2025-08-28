Wall Street : record pour le S&P500 avant Nvidia

Wall Street a terminé mercredi de façon univoque dans le vert en amont des résultats de Nvidia, et le S&P500 (+0,25%) a inscrit un nouveau record de clôture à 6.481.



Le Nasdaq Composite (+0,2% à 21.590) a été dopé par les +38% de Mongo-DB : même si l'indice reste légèrement en-deçà de ses records, les valorisations demeurent les plus élevées jamais observées depuis l'an 2000 (et sa création il y a 54 ans).



Peu après la clôture, Netapp qui pourtant a coché toutes les cases (bénéfice conforme aux attentes, chiffre d'affaire battant le consensus), chutait de -6%.



Pure Storage qui a revu à la hausse ses objectives de ventes fin 2025, s'envolait de +16%, et Snowflake qui a annoncé des ventes supérieures aux attentes à 1,13Mds$, bondissait de +11%.



Crowdstrike, avec une bénéfice supérieur de 10% aux attentes et des anticipations de ventes dans le haut de la fourchette, perdait -7% vers 22h15.... ce qui démontre que les 'attentes' officielles sont parfois assez éloignées des résultats 'espérés'.



Bien entendu, ce qui précède relève presque de l'anecdote en regard des résultats de Nvidia publiés à 22h20 : le chiffre d'affaires était attendu en hausse de +53% pour un bénéfice supérieur à 1$/titre (pour un cours de l'action à 180$ et d'une capitalisation proche de 4.500Mds$).



Son bénéfice est ressorti à 1,05$ par titre, le chiffre d'affaires a battu légèrement le consensus à 54Mds$ (+55%), mais le chiffre d'affaires sur les 'data center' a déçu légèrement à 41,1Mds$... et Nvidia a confirmé l'absence de ventes de GPU 'H-20' vers la Chine au deuxième trimestre.



Le titre perdait jusqu'à -5% en deux minutes, avant de se mettre à osciller vers -1,5 à -2,5%, ce qui ne valide pas les anticipations de volatilité supérieure à 6%, susceptibles de faire varier significativement les indices US.



Il s'agit naturellement des meilleurs résultats de l'histoire de Nvidia et la variation du titre un quart d'heure après la publication présente toutes les caractéristiques d'un 'non-événement' (comme souvent lorsque les marchés anticipent 'une montagne'... qui accouche d'une souris).



Les T-Bonds n'ont guère bougé ce mercredi : les T-Bonds ont stagné vers 4,255%, le '2 ans' s'est détendu de -1,7 points de base vers 3,627%... mais le '30 ans' s'est tendu de +3 points de base vers 4,938%.



Il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite suite aux propos 'dovish' de Jerome Powell à Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise, mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être certains compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.



Goldman Sachs estime en effet que les entreprises américaines vont répercuter un peu plus des deux tiers des 'sur-tarifs' aux consommateurs et que les 33% restants viendront réduire leurs marges.