Wall Street : record pour le S&P500, puis la montagne Nvidia accouche d'une souris

Wall Street termine de façon univoque dans le vert en amont des résultats de Nvidia et le S&P500 (+0,25%) inscrit un nouveau record de clôture à 6.481.



Le Nasdaq (+0,2% à 21.590) a été dopé par les +38% de Mongo-DB : même si l'indice reste légèrement en-deçà de ses records, les valorisations demeurent les plus élevées jamais observées depuis l'an 2000, et sa création il y a 54 ans).



Peu après la clôture, Netapp qui coche toutes les cases (bénéfice conforme aux attentes, chiffre d'affaire battant le consensus) chutait de -6%.

Pure Storage qui revoit à la hausse ses objectives de ventes fin 2025 s'envolait de +16% et Snowflake qui annonce des ventes de 1,13 contre 1,12Mds$ bondissait de +11%.

Crowdstrike avec une bénéfice supérieur de 10% aux attentes et des anticipations de ventes dan le haut de la fourchette perdait -7% vers 22H15.... ce qui démontre que les 'attentes' officielles sont parfois assez éloignées des résultats 'espérés'.



Bien entendu, ce qui précède relève presque de l'anecdote en regard des résultats de Nvidia publiés à 22H20 : le chiffre d'affaire était attendu en hausse de +53% pour un bénéfice supérieur à 1$/titre (en regard d'un cours de 180$ et d'une capitalisation proche 4.500Mds$).



Le bénéfice ressort à 1,05$ par titre, le chiffre d'affaire bat légèrement le consensus à 54Mds$ contre 53,14Mds$ (+55%) mais le chiffre d'affaire sur les 'data center' déçoit légèrement à 41,1Mds$ contre 41,34 attendu... et Nvidia confirme l'absence de ventes de GPU 'H-20' vers la Chine au 2ème trimestre.



Le titre perdait jusqu'à -5% en 2 minutes, avant de se mettre à osciller vers -1,5 à -2,5%, ce qui ne valide pas les anticipations de volatilité supérieure à 6%, susceptibles de faire varier significativement les indices US.

il s'agit naturellement des meilleurs résultats de l'histoire et la variation du titre 1/4 heure après publication présente toutes les caractéristiques d'un 'non-événement' (comme souvent lorsque les marchés anticipent 'une montagne'... et qu'elles accouchent d'une souris).



Les T-Bonds n'ont guère bougé ce mercredi : les T-Bonds stagnent vers 4,255%, le '2 ans' se détend de -1,7Pt vers 3,627%... mais le '30 ans' se tend de +3Pts vers 4,938%.



Il existe un risque que Wall Street se soit emballé un peu vite suite aux propos 'dovish' de Jerome Powell à Jackson Hole: une baisse de taux en septembre semble acquise mais d'autres assouplissements d'ici fin 2025 sont loin d'être acquis compte tenu de l'impact probable des droits de douane imposés par Donald Trump.



Goldman Sachs estime que les entreprises US vont répercuter un peu plus de 2/3 des 'sur-tarifs' aux consommateurs (67%) et les 33% restants viendront réduire leurs marges.