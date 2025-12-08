À deux jours du verdict de la Réserve fédérale, les investisseurs se montrent prudents, entraînant une légère baisse des indices américains lors de la séance de lundi.

Dans un marché suspendu à la décision de politique monétaire de la Fed, attendue mercredi, Wall Street a terminé en léger repli. Le S&P 500 a perdu 0,35% à 6 846,5 points, le Dow Jones a cédé 0,45% à 47 739,3 points et le Nasdaq 100 a reculé de 0,25% pour clôturer à 25 627,9 points.

L’actualité a été marquée par une offre hostile de 108,4 milliards de dollars émise par Paramount Skydance sur Warner Bros. Discovery. Cette tentative vise à contrer la proposition de Netflix et à capter l’attention des investisseurs.

Le titre Warner Bros. Discovery a progressé de 4,41%, celui de Paramount a bondi de 9,02%, tandis que Netflix a chuté de 3,41% dans un contexte de rivalités croissantes au sein du secteur du divertissement.

Broadcom a gagné 2,78%, portée par des informations selon lesquelles Microsoft envisagerait de développer des puces personnalisées, sur le modèle des puces Ironwood conçues pour Alphabet.

La semaine sera également marquée par les publications de Broadcom, Oracle et Adobe, des résultats scrutés de près pour évaluer la soutenabilité des valorisations technologiques dans un climat de forte attente macroéconomique.

Marvell Technology a perdu 6,99% après avoir été devancée par Carvana pour intégrer le S&P 500. Le spécialiste de la vente de voitures d’occasion en ligne a vu son titre grimper de 12,08% après l’annonce de son inclusion dans l’indice.

Confluent a bondi de 29,08% à la suite de l’annonce de son rachat par IBM pour environ 11 milliards de dollars. L’action IBM a légèrement progressé de 0,47% en réaction à l’opération.