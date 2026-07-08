Wall Street recule après la fin du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran

Les principaux indices de Wall Street évoluent en territoire négatif ce mercredi, pénalisés par le regain de tensions au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a officialisé la fin du cessez-le-feu avec l'Iran, faisant craindre une nouvelle escalade du conflit. Dans ce contexte, le S&P 500 recule de plus de 0,8%, le Dow Jones abandonne 1,5% et le Nasdaq 100 cède 0,7%.

Selon plusieurs responsables américains et iraniens, les frappes visant des installations militaires stratégiques ont repris de part et d'autre. Dans le même temps, Washington a révoqué la licence qui permettait à l'Iran d'exporter son pétrole sur les marchés internationaux, une décision qui accroît les tensions autour de l'approvisionnement énergétique mondial.



La dégradation du contexte géopolitique a provoqué un net rebond des cours du pétrole. Le Brent de la mer du Nord progresse d'environ 4,7%, tandis que le WTI gagne près de 4%, les investisseurs anticipant de nouvelles perturbations sur l'offre mondiale.



Sur le front macroéconomique, les marchés attendent désormais la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, prévue quelques heures avant la clôture de Wall Street. Les investisseurs chercheront à y déceler des indications supplémentaires sur l'orientation de la politique monétaire et sur l'évaluation par les responsables de la Fed des risques liés à l'inflation et à la croissance.



Parmi les principales variations de la séance, Walmart progresse de près de 1% après avoir annoncé une baisse des prix sur plusieurs produits alimentaires et de première nécessité dans le cadre de sa campagne promotionnelle estivale.



La remontée des cours du pétrole profite également aux valeurs du secteur de l'énergie. Exxon Mobil (+1,04%) et Chevron (+2,44%) sont dans le vert à l'inverse des compagnies aériennes. United Airlines se replie de 3,81% et Delta Airlines recule de 3,25%.

