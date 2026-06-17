Wall Street recule après le statu quo de la Fed et la perspective d'une hausse de taux

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé dans le rouge à l'issue de la première réunion de politique monétaire présidée par Kevin Warsh. La Réserve fédérale américaine a laissé ses taux d'intérêt inchangés, conformément aux attentes du marché, mais a signalé qu'une hausse des taux restait envisageable à l'avenir. Dans ce contexte, le S&P 500 a reculé de 1,21% à 7 420,1 points, le Dow Jones a perdu 0,97% à 51 493,1 points et le Nasdaq 100 a cédé 0,99% à 29 670,9 points.

Les nouvelles projections trimestrielles publiées par la banque centrale montrent que neuf responsables de la Fed anticipent désormais un relèvement des taux d'ici à la fin de l'année 2026. Le communiqué accompagnant la décision marque également un changement notable de ton : la formulation qui laissait jusqu'ici entendre que de nouvelles baisses de taux restaient probables au cours de l'année a été supprimée.



Autre élément remarqué par les investisseurs, Kevin Warsh n'a pas participé aux prévisions individuelles de taux d'intérêt publiées dans le cadre des projections trimestrielles de la Fed. Cette décision tranche avec les habitudes de ses prédécesseurs, qui communiquaient généralement leur propre vision de l'évolution future de la politique monétaire.



Avant la décision de la Fed, les marchés avaient pris connaissance de nouvelles données économiques témoignant d'une certaine résilience de la consommation américaine. Les ventes au détail ont progressé davantage qu'attendu au mois de mai, soutenues notamment par une hausse des achats de véhicules automobiles malgré la progression des prix de l'essence.



Ces chiffres confirment la solidité de la demande des ménages, un facteur susceptible d'alimenter les préoccupations de la banque centrale concernant la persistance des pressions inflationnistes.



Parmi les principales variations de la séance, CME Group a perdu 3,46% après l'annonce du départ de son directeur général, Terry Duffy, prévu pour le 1er mars prochain. Celui-ci prendra ensuite les fonctions de président exécutif du conseil d'administration.



CarMax a signé l'une des plus fortes baisses du jour avec un recul de 8,98%. Le distributeur automobile a publié des résultats mitigés au titre de son premier trimestre, les investisseurs sanctionnant notamment une contraction de sa marge brute.



À l'opposé, Allbirds s'est envolé de 39,09% après avoir annoncé un repositionnement stratégique vers l'intelligence artificielle. L'entreprise a également dévoilé son changement de nom pour devenir Smartbird et nommé Nadia Carlsten, ancienne dirigeante d'Amazon, au poste de directrice générale.



Intel a de son côté progressé de 3,46%. Le groupe a confirmé le lancement de la production de son procédé de gravure "Intel 18A-P" et bénéficie également de spéculations de marché selon lesquelles un accord avec Apple serait en voie de finalisation.



La prudence reste désormais de mise à Wall Street alors que les investisseurs tentent d'évaluer les conséquences du changement de ton de la Réserve fédérale. Après plusieurs mois marqués par l'espoir d'un assouplissement monétaire, la perspective d'une éventuelle remontée des taux remet au premier plan les préoccupations liées à l'inflation et au coût du crédit qui pourrait notamment impacter les nombreux investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle.