À l'approche d'une semaine décisive marquée par la publication très attendue de Nvidia et le retour des données économiques officielles, Wall Street a débuté la semaine en baisse, pris dans un mouvement de prises de bénéfices.

Wall Street a ouvert la semaine dans le rouge alors que les investisseurs se préparent à une série d’annonces majeures. Le S&P 500 a cédé 0,92% à 6 672,4 points, le Dow Jones a reculé de 1,18% pour terminer à 46 590,2 points et le Nasdaq 100 a perdu 0,82% à 24 799,9 points.

Alphabet, maison-mère de Google, a grimpé de 3,11% pour atteindre un nouveau record historique après que Berkshire Hathaway a révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans le groupe. À l’inverse, Apple a reculé de 1,82% après que le conglomérat de Warren Buffett a réduit sa position dans l’entreprise.

Nvidia, qui publiera ses résultats mercredi après la clôture, concentre toutes les attentions. La performance du géant des semi-conducteurs sera scrutée comme un test décisif pour évaluer la durabilité du rally qui a propulsé les valeurs liées à l’intelligence artificielle cette année. L’action Nvidia a perdu 1,88% dans un climat de prudence, certains investisseurs redoutant désormais une surévaluation du secteur.

La saison des résultats touche à sa fin, mais plusieurs publications majeures restent attendues cette semaine, notamment celles de Walmart, Home Depot et Target.

Avec la fin du shutdown, les agences gouvernementales doivent reprendre la publication de leurs indicateurs, à commencer par le rapport sur l’emploi de septembre prévu jeudi. Repoussée de plusieurs semaines, cette statistique devrait confirmer les signaux de ralentissement déjà observés dans les données privées.

Selon l’outil CME FedWatch, les marchés estiment désormais à un peu plus de 57% la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés en décembre, signe d’une prudence persistante face à l’incertitude économique.