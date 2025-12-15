À l'approche d'une série d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les marchés américains ont entamé la semaine sur une note prudente, les investisseurs préférant rester en retrait avant ces rendez-vous clés.

Dans un contexte d’attentisme, Wall Street a débuté la semaine en légère baisse. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 6 816,5 points, le Dow Jones a terminé quasiment à l’équilibre à 48 416,7 points, tandis que le Nasdaq 100 a reculé de 0,51% à 25 067,2 points.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a procédé à une troisième baisse consécutive de son taux directeur, de 25 points de base, invoquant la persistance des fragilités sur le marché du travail. L’institution a toutefois surpris par ses projections, n’anticipant plus qu’une seule baisse de taux en 2027 et une autre en 2028, alors que les marchés tablaient sur un rythme plus soutenu à partir de 2027.

Du côté des entreprises, la séance a été marquée par l’effondrement d’iRobot, dont le titre a plongé de 72,69% après l’annonce de son dépôt de bilan. Le fabricant des aspirateurs robots Roomba a engagé une procédure de faillite et prévoit d’être racheté par son principal sous-traitant. Le groupe espère finaliser l’opération d’ici le mois de février.

Le secteur technologique est resté sous pression. Broadcom a poursuivi son repli, cédant encore 5,59% après la lourde correction de la fin de semaine dernière. Oracle a également reculé de 2,7%. Les récentes actualités entourant ces deux groupes ont contribué à déclencher un mouvement baissier plus large sur les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Les investisseurs se tournent désormais vers une semaine particulièrement dense sur le plan macroéconomique. Le rapport sur l’emploi non agricole de novembre sera publié mardi. Selon un sondage Bloomberg, l’économie américaine aurait créé 50 000 emplois le mois dernier, après 119 000 en septembre. Le rapport d’octobre n’avait pas été publié en raison de la fermeture de l’administration fédérale.

Jeudi, les marchés prendront connaissance de l’indice des prix à la consommation pour novembre, avant la publication vendredi du rapport sur les revenus et dépenses des ménages, qui inclut l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed.

Enfin, la semaine sera également animée par plusieurs publications d’entreprises aux États-Unis, notamment celles de Micron, Nike et Accenture, susceptibles d’apporter de nouveaux éléments sur l’état de la consommation et de l’investissement des entreprises.