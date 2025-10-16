Les marchés américains ont terminé en net repli jeudi, pénalisés par une résurgence d'inquiétudes autour des banques régionales. Malgré des résultats solides du côté des grandes institutions, plusieurs incidents isolés mais marquants ont ravivé les craintes liées à la santé du crédit.

La séance a été dominée par la chute spectaculaire de Zions Bancorporation, dont l’action a dévissé de 13,14% après la révélation de pertes inattendues sur deux prêts au sein de sa division californienne. Une annonce qui a relancé les inquiétudes sur les fragilités du secteur bancaire régional. Western Alliance a également contribué à la nervosité ambiante en annonçant une action en justice pour fraude contre l’un de ses emprunteurs. L’action de la banque a plongé de 10,83% dans la foulée.

Ces déceptions bancaires ont pesé sur l’ensemble du marché, alors même que les indices évoluaient récemment à proximité de leurs sommets. Dans un climat toujours incertain, marqué par près de deux semaines de paralysie de l’administration fédérale, les investisseurs ont préféré jouer la prudence. À la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,63% à 6 629 points, le Dow Jones a lâché 0,65% à 45 952,2 points et le Nasdaq 100 a cédé 0,36%, pour finir à 24 657,2 points.

Dans le reste de l’actualité des entreprises, Salesforce a fait figure d’exception avec un bond de 4%, après avoir annoncé viser plus de 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, une ambition supérieure aux projections des analystes.

En revanche, plusieurs valeurs ont déçu. The Travelers Companies a reculé de 2,87% après des revenus trimestriels inférieurs aux attentes, tandis que Marsh & McLennan a plongé de 8,55% sur fond de résultats jugés décevants.

Hewlett Packard Enterprise a également subi une lourde sanction (-10,04%) après la publication de prévisions jugées trop prudentes tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices annuels. À l’opposé, JB Hunt a surpris positivement avec des résultats solides dans le transport routier, faisant bondir son titre de 22,14%.

Sur le plan monétaire, les signaux envoyés par la Réserve fédérale restent contradictoires. Stephen Miran s’est prononcé en faveur d’une baisse de taux de 50 points de base, quand Christopher Waller s’est montré plus mesuré, suggérant qu’une baisse de 25 points serait plus appropriée. Une division qui entretient l’incertitude sur le calendrier et l’ampleur du prochain mouvement de la Fed.