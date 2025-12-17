La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, sous la pression persistante du secteur technologique et d'un fort repli des valeurs de l'énergie, dans un climat de défiance grandissant autour des investissements liés à l'intelligence artificielle.

Wall Street s’inscrit dans une dynamique négative, avec des ventes marquées sur plusieurs secteurs clés. Le S&P 500 a reculé de 1,16% à 6 721,5 points, le Dow Jones a cédé 0,47% pour clôturer à 47 886,1 points et le Nasdaq 100, très exposé aux valeurs technologiques, a chuté de 1,93% à 24 647,6 points.

Malgré une remontée des prix du baril, qui a permis aux majors pétrolières de limiter leurs pertes de la veille, le compartiment de l’énergie a lourdement pesé sur la cote. GE Vernova a décroché de 10,56%, Vistra de 7,69% et NRG Energy de 6,66%, figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500.

Le secteur technologique a également été sévèrement sanctionné. Oracle a reculé de 5,41% après l’annonce du retrait de b d’un projet de financement de 10 milliards de dollars dédié à des infrastructures. Cette décision a ravivé les inquiétudes autour des investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

Dans son sillage, plusieurs valeurs emblématiques de l’IA ont fortement corrigé. Nvidia a perdu 3,81%, Palantir 5,57% et AMD 5,29%, illustrant la nervosité persistante des investisseurs face à des valorisations jugées toujours élevées.

Sur le front des médias, Warner Bros. Discovery a appelé ses actionnaires à rejeter l’offre de rachat formulée par Paramount Skydance, estimant cette proposition "inférieure" à l’accord de fusion déjà conclu avec Netflix. Dans ce contexte, l’action Paramount a reculé de 5,42%, Warner Bros. Discovery a cédé 2,39%, tandis que Netflix a terminé proche de l’équilibre.

En post-clôture, l’attention des investisseurs s’est portée sur Micron Technology. Le spécialiste des puces mémoire a publié des résultats largement supérieurs aux attentes et livré des perspectives jugées très solides. Le titre s’est apprécié de plus de 5% dans les échanges prolongés, apportant une rare note positive dans une séance dominée par la prudence.