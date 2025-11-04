Les marchés américains ont lourdement chuté mardi, fragilisés par les mises en garde des dirigeants de grandes banques contre un possible repli des actions et par une nouvelle vague de prises de bénéfices dans le secteur technologique.

La Bourse de New York a vécu une séance agitée mardi, marquée par un retour de la prudence des investisseurs. Le S&P 500 a cédé 1,17% à 6 771,5 points, le Dow Jones a reculé de 0,53% à 47 085,2 points, tandis que le Nasdaq 100, plus exposé aux valeurs technologiques, a chuté de 2,07% à 25 435,7 points.

Le climat de nervosité s’est intensifié après de nouvelles déclarations alarmistes venues de Wall Street. Début octobre, Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, avait déjà prévenu qu’une correction majeure pourrait survenir dans les six à vingt-quatre prochains mois, évoquant les tensions géopolitiques et la surévaluation des marchés.

Mardi, ses homologues de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont tenu des propos similaires, alertant sur une possible "normalisation" brutale des valorisations, notamment dans le secteur de l’intelligence artificielle. Ces avertissements ont suffi à raviver les craintes d’une bulle technologique.

Le repli s’est particulièrement fait sentir sur le Nasdaq, plombé par la forte baisse de Palantir Technologies (-7,94%), malgré des prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes. Le titre, qui avait grimpé de plus de 150% sur un an, a subi d’importantes prises de bénéfices.

Uber (-5,06%), Spotify (-2,25%) et Shopify (-6,94%) ont également reculé après la publication de résultats trimestriels jugés décevants.

À la clôture, les investisseurs attendaient avec attention les publications d’AMD et de Super Micro Computer (SMC), deux acteurs clés du segment de l’intelligence artificielle. AMD a dévoilé des perspectives jugées trop prudentes après un début d’année en fanfare, entraînant une baisse d’environ 1% dans les échanges prolongés. SMC a de son côté chuté de près de 10% après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux attentes.

Sur le plan macroéconomique, la paralysie du gouvernement américain, conséquence du blocage budgétaire au Congrès, continue d’alimenter l’incertitude. En l’absence de nombreuses données officielles, les analystes se tournent désormais vers des indicateurs privés, dont l’indice de l’emploi ADP attendu mercredi, pour tenter d’évaluer la santé du marché du travail américain.