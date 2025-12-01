Les indices américains ont entamé la semaine en baisse, fragilisés par un rebond des rendements obligataires et plusieurs signaux économiques défavorables, alors que les investisseurs continuent d'anticiper une décision imminente de la Fed sur les taux.

Wall Street a terminé dans le rouge ce lundi. Le S&P 500 a reculé de 0,53% à 6 812,6 points, le Dow Jones a perdu 0,9% à 47 289,3 points et le Nasdaq 100 a cédé 0,36% pour clôturer à 25 342,8 points.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont fortement souffert, dans le sillage d’un repli marqué du bitcoin repassé sous les 85 000 dollars au cours de la séance. Coinbase a chuté de 4,76%, Bitfarms a poursuivi sa correction et Strategy, principal détenteur mondial de bitcoins, a perdu 5,75% après avoir abaissé ses prévisions de bénéfice pour 2025 en raison de la mauvaise dynamique de la cryptomonnaie.

L’indice ISM manufacturier a révélé une contraction de l’activité industrielle pour le neuvième mois consécutif en novembre. Les commandes sont de nouveau en recul, tandis que les coûts de production augmentent, notamment sous l’effet des droits de douane.

Ces données entretiennent les interrogations autour de la prochaine décision de la Réserve fédérale. Selon l’outil CME FedWatch, les marchés intègrent désormais une probabilité de 87,6% pour une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre.

Les investisseurs attendent également vendredi la publication de l’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de septembre, un indicateur clé de l’inflation suivi par la Fed.

La dégradation du climat économique a ravivé la nervosité sur les obligations. Le rendement du Trésor américain à dix ans a progressé de plus de 1% sur la séance.

Parmi les valeurs individuelles, Synopsys a bondi de 4,85% après l’annonce d’un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia dans l’éditeur de logiciels de conception de semi-conducteurs.

À l’inverse, Shopify a reculé de 5,87% après une panne majeure survenue à 20h20, en pleine période de promotions du Cyber Monday, provoquant la frustration de nombreux commerçants et utilisateurs.