Wall Street : regain de prudence au sujet de la Fed

Wall Street a globalement cédé du terrain mardi, alourdi en particulier par les valeurs technologiques dans un climat de doutes au sujet des intentions de la Fed, à l'approche du colloque des banquiers centraux à Jackson Hole.



A la clôture de la séance, le Dow Jones s'est maintenu à peu près stable à environ 44.923 points, alors que le S&P 500 a reculé de 0,6% à 6.411 points et que le Nasdaq Composite a lâché près de 1,5% à 21.315 points.



A l'issue d'un 'rally' ayant duré plus de quatre mois, le S&P et le Nasdaq évoluent de manière plus erratique depuis le début de la semaine, les investisseurs semblant se poser davantage de questions sur l'évolution de la politique monétaire américaine.



Alors qu'ils misaient à hauteur de 99,9% sur une baisse de taux le mois prochain, ils évaluent désormais à environ 83% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en septembre, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Du fait de sa sensibilité à l'évolution des taux, le compartiment de la technologie a pesé sur la tendance : parmi les poids lourds du secteur les plus touchés, Palantir a abandonné plus de 9,3%, AMD a lâché plus de 5,4% et Nvidia a perdu 3,5%.



A contre-courant, Intel a toutefois bondi de 7% dans le sillage de l'annonce par le conglomérat japonais SoftBank qu'il va réaliser un investissement 'stratégique' de deux milliards de dollars dans le fabricant de processeurs.



Home Depot s'est adjugé 3,2% à la suite de la publication par la chaine de rénovation résidentielle d'un BPA ajusté quasi-stable à 4,68 dollars, ainsi que de revenus en augmentation de 4,9% (+1% en comparable).



GM (General Motors) a gagné 1,5%, avec le soutien de propos de Wedbush qui réaffirmait son opinion 'surperformance' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours relevé de 55 à 65 dollars.



Medtronic a lâché 3,1% après la publication par l'équipementier médical de ses résultats trimestriels, accompagnés pourtant d'un relèvement de sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,60-5,66 dollars.



Seules données macroéconomiques de la séance, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont grimpé de 5,2% en juillet par rapport au mois précédent, mais les permis de construire se sont contractées de 2,8%.