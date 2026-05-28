Wall Street remonte après l'annonce d'un potentiel accord avec l'Iran

Après une ouverture en léger repli, les indices américains sont de nouveau en hausse à la suite d'une publication d'Axios annonçant un terrain d'entente dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, l'accord doit toutefois être approuvé par Donald Trump. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,3%, le Dow Jones recule légèrement de 0,1% tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,4%.

Alors que le conflit est en pleine escalade avec une multiplication des frappes aériennes de part et d'autres, le média Axios a annoncé que les représentants américains et iraniens ont trouvé un potentiel accord. Le média précise toutefois que ce nouvel accord doit obtenir la validation finale de Donald Trump.



En plus de la situation au Moyen-Orient, les investisseurs ont réagi à la publication des chiffres de l'inflation. Les données ont montré que l'inflation américaine avait augmenté en avril à son rythme le plus soutenu en trois ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient.



Du côté des valeurs individuelles, la plateforme d'analyse de données basée sur le cloud Snowflake s'envole de 34% après avoir relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe d'une demande croissante pour les charges de travail basées sur l'IA et les migrations vers le cloud. De plus, le groupe a officialisé un accord majeur avec Amazon Web Services portant sur 6 milliards de dollars de dépenses cloud sur cinq ans.



Best Buy progresse de près de 15% après une publication solide dévoilant une hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires. Dans la foulée, le groupe a réitéré des prévisions de ventes trimestrielles robustes.



Dollar Tree affiche aussi une hausse de plus de 16% suite à un relèvement de ses objectifs annuels et une publication trimestrielle au-dessus des attentes.