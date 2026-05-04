Wall Street repart à la baisse, les investisseurs font une pause

La Bourse de New York s'est orientée à la baisse lundi matin, les investisseurs marquant une pause après la progression de la semaine dernière qui avait poussé les indices S&P 500 et Nasdaq vers de nouveaux records.

A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,9% à 49 050,6 points, le S&P 500 se replie de 0,5% à 7 194,9 points et le Nasdaq Composite abandonne 0,5% à 24 991,2 points.



Les marchés d'actions américains se sont bien comportés récemment, les grands indices ayant aligné la semaine passée une seconde performance hebdomadaire positive, même si leurs gains sont restés limités entre 0,5% et 1,1%.



Le S&P et le Nasdaq en ont profité pour signer de nouveaux plus hauts historiques. Le Dow est quant à lui revenu à moins de 1,4% de son précédent record, établi il y a près de trois mois.



Ce mouvement de hausse a été largement favorisé par le bon début de la saison des résultats, mais aussi par de solides indicateurs économiques, dont une croissance du PIB ressortie à 2% sur le 1er trimestre, à comparer avec un gain de seulement 0,5% au 4e trimestre 2025.



Un mois d'avril historique pour les valeurs technologiques



Avec une hausse de plus de 15% sur le mois d'avril, le Nasdaq a affiché sa meilleure performance mensuelle depuis 2020, dopé par les solides performances des valeurs liées à l'IA sur fond de boom des dépenses d'investissement dans le secteur.



Les analystes rappellent que les valorisations des entreprises les plus exposées à l'IA avaient significativement corrigé entre fin octobre 2025 et mi-mars 2026, les rendant de fait plus attractives.



"Leurs PER prospectifs sont revenus à leurs niveaux d'avant le lancement de ChatGPT fin 2022", fait-on valoir chez Dorval Asset Management.



Les tensions géopolitiques liées à la crise iranienne et la perspective d'une semaine chargée, entre les résultats de Palantir prévus ce soir, la parution de l'ISM des services prévue demain et le rapport sur l'emploi mensuel vendredi semblent par ailleurs inciter les investisseurs à la prudence.



Les commandes à l'industrie ont progressé de 1,5% en mars, contre 0,5% attendu après une hausse de 0,3% en février, confirmant la résilience de la première économie mondiale.



Regain de tension dans le détroit d'Ormuz



De nouveaux signes de tensions dans le Golfe soutiennent la tendance sur le marché pétrolier. Le baril de brut léger texan (WTI) grimpe de 3,5% à 105,5 dollars suite à des informations rapportant qu'un navire de guerre américain qui s'approchait du détroit d'Ormuz aurait été ciblé par deux missiles iraniens.



Si Téhéran affirme avoir bel et bien touché le navire, l'information a été rapidement démentie par le commandement des Etats-Unis qui a assuré qu'aucun navire de l'US Navy n'avait été impacté et que les forces américaines (...) faisaient respecter le blocus naval des ports iraniens.



Du côté des valeurs, eBay gagne 5,5%, profitant de l'annonce par GameStop de son intention d'acquérir le spécialiste des enchères pour 56 milliards de dollars, une offensive surprise qui étonne compte tenu de la différence de taille entre les deux groupes et qui suscite la perplexité des analystes.