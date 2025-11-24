L'optimisme est de retour à New York : l'attente d'un assouplissement monétaire dès décembre et l'envolée des valeurs technologiques ont offert un solide rebond aux marchés américains.

Wall Street a entamé la semaine sur une note résolument positive, prolongeant la dynamique observée vendredi. Le S&P 500 a progressé de 1,55% pour atteindre 6 705 points, le Dow Jones a gagné 0,44% à 46 448,2 points et le Nasdaq 100, dopé par les mégacaps technologiques, a grimpé de 2,62% à 24 873,8 points.

Cet élan est porté par l’espoir d’un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Les récentes prises de parole de Christopher Waller et John Williams, laissant entendre qu’ils étaient favorables à une baisse de 25 points de base, ont renforcé ce scénario. Selon l’outil CME FedWatch, il existe désormais une probabilité de 84,9% que la Fed opte pour une réduction des taux en décembre.

Les grandes capitalisations ont largement soutenu la hausse du marché. Broadcom s’est distingué avec un bond de 11,1% après une révision de recommandation de HSBC. Alphabet a poursuivi son ascension (+6,31%), Micron a poursuivi sa trajectoire haussière (+7,99%), tandis que Tesla a progressé de 6,82%.

Plusieurs assureurs et opérateurs hospitaliers américains ont également signé de belles performances, soutenus par un article laissant entendre que les subventions pourraient être prolongées dans le futur plan santé de Donald Trump. Centene a gagné 4,59% et Oscar Health a bondi de 22,23%.

Dans un climat de confiance retrouvée, les investisseurs se tournent désormais vers les prochains indicateurs économiques et les commentaires de la Fed, déterminants pour la suite du rebond boursier.