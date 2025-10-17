Les marchés américains ont terminé la semaine sur une note positive, portés par des déclarations plus conciliantes de Donald Trump vis-à-vis de la Chine et par des résultats rassurants du côté des banques régionales, atténuant les craintes liées au crédit.

Dans un climat économique toujours incertain, les principaux indices ont retrouvé une dynamique haussière. Le S&P 500 a progressé de 0,53% pour atteindre 6 664 points, le Dow Jones a gagné 0,52% à 46 190,6 points, et le Nasdaq 100 a clôturé en hausse de 0,65% à 24 817,9 points.

Le ton plus mesuré adopté par Donald Trump a été un facteur de soutien pour les marchés. L’ancien président a reconnu que l’instauration d’une taxe de 100% sur les importations chinoises ne serait "pas tenable", marquant un recul par rapport à ses précédentes déclarations plus offensives. Cette prise de distance intervient une semaine après l’annonce de nouveaux droits de douane accompagnés de contrôles à l’exportation sur les "logiciels critiques", attendus pour entrer en vigueur le 1er novembre.

Après une semaine marquée par l’inquiétude autour des banques régionales, notamment avec les déboires de Zions Bancorporation et Western Alliance, le secteur a amorcé un rebond. Truist Financial a progressé de 3,72% après avoir dévoilé une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, tandis que Fifth Third Bancorp a gagné 1,31%. Zions a regagné 5,8% après sa chute précédente, et Western Alliance est également remontée de 3,11%.

À l’inverse, certaines entreprises ont souffert de l’actualité du jour. Eli Lilly a perdu 2,08% après que Trump a réaffirmé son intention de faire baisser le prix des médicaments, notamment ceux destinés à la perte de poids. State Street a reculé de 1,43% en raison de revenus d’intérêts jugés décevants au troisième trimestre. Oracle a chuté lourdement (-6,88%) après avoir présenté une projection de chiffre d’affaires à 225 milliards de dollars d’ici 2030, un objectif jugé ambitieux et accueilli avec prudence par les investisseurs.

La semaine à venir s’annonce particulièrement dense sur le front des résultats. Les géants de la tech ouvriront le bal, avec notamment Tesla, Intel et KLA Corporation. Le secteur de la défense et de l’aérospatiale sera également à l’honneur avec les publications très attendues de GE Aerospace, RTX Corporation et Lockheed Martin, qui pourraient donner le ton pour le reste du trimestre.