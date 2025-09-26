Wall Street : repli contenu grâce à Intel, vigueur inattendue de l'emploi et de la croissance au T2

Wall Street consolide, les indices US alignent une 3ème séance de baisse consécutive, mais à aucun moment, on ne voit les dégagements s'accélérer depuis 3 jours, à tel point que les jeux étaient pratiquement faits dès les 1ers échanges, et plus rien n'a bougé par la suite, malgré une actualité 'macro' dense, et surtout, surprenante concernant la vigueur de l'économie américaine.



Les écarts comparables se sont très vite figés et cela donne un S&P500 à -0,5% (6.605) un Nasdaq-100 à -0,43% (24.400)... et Dow Jones à -0,4%.



Intel s'est encore envolé de +8,9% -ce qui a contribué à freiner le recul de Wall Street- alors que des rumeurs évoquent un projet de rapprochement avec TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) pouvant prendre la form d'investissements ou de partenariats industriels... et ce 1 semaine après l'annonce d'une prise de participation de 5Md$ de Nvidia.



Donald Trump a signé le décret permettant la prise de contrôle des activités de TikTok aux Etats-Unis par un groupe d'investisseurs américains, au 1er rang desquels on trouve Larry Ellison, le PDG d'Oracle (-5,5% ce jeudi après +40% mercredi dernier), société qui assurera la supervision technique de 'Tik-Tok/USA',



Le soulagement qui avait suivi l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse de taux de la Fed cette année a laissé place, au cours des derniers jours, à une certaine aversion au risque alors que les déclarations prudentes faites mardi par Jerome Powell semblent plaider pour un ralentissement des mesures d'assouplissement à venir.



Même tonalité de la part d'Austan Goolsbee, le président de la FED de Chicago, qui déclare rester prudent face à 'une baisse trop rapide des taux alors que l'inflation demeurait un risque'.



Sont venus s'ajouter à ce climat d'incertitude les ajustements traditionnels de portefeuilles qui marquent la fin de trimestre, les craintes d'un nouveau 'shutdown' aux Etats-Unis, la posture plus sévère adoptée par Donald Trump à l'égard de la Russie.



Il fait également souligner que l'indice S&P 500 n'a maintenant plus essuyé de correction journalière supérieure à 2% depuis plus de 14 semaines, toujours porté par les solides résultats d'entreprise, des statistiques toujours robustes, un climat 'buy the dips' et en fil rouge depuis 6 mois, les anticipations entourant les futures initiatives de soutien au marché de l'emploi par la FED.



La séance de jeudi restera marquée par les chiffres définitifs de la croissance aux Etats-Unis au deuxième trimestre: le chiffre révisé donne le vertige puisque le PIB US a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la 2ème estimation était de 3,3% (révisé de +3%) et que le consensus attendait une confirmation à 3,3%.



Ce score interstellaire de 3,8% (contre +1,5% fin 2024) provient du boom des investissements dans l'I.A et de la baisse des importations américaines d'avril à juin après une vague d'achats d'anticipation de janvier à fin mars.



La tendance ne s'est prolongée au 3ème trimestre puisque le déficit de la balance commerciale américaine avait atteint un 'pic' de 103,6Mds$ en juillet, mais une embellie se dessine au mois d'août avec une baisse de -18% à 85,50Mds$ contre 95,70 attendu.



Les commandes de biens durables sont également ressorties en forte hausse en août, +2,9% après un repli de 2,7% le mois précédent: en excluant les transports (aviation principalement), les commandes de biens durables ont progressé de 0,4%, une hausse qui atteint 1,9% hors défense.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles se sont contractées de façon inattendue (-14.000) aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 (contre une légère hausse anticipée vers 235.000).



Le département du Travail précise que la moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.



Enfin, les ventes de logements anciens s'effritent de 0,2% par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme CVS de 4 millions de transactions, selon la NAR (National Association of Realtors).



'Les ventes de logements restent quasiment bloquées à des niveaux historiquement bas', précise Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR alors que le prix médian des logements reste élevé: il a même encore progressé en août pour atteindre 422.600$, en hausse de 2% par rapport aux 414.200$ d'août 2024. Ce chiffre reste légèrement inférieur au prix de vente record de 435.300$ du mois de juin : depuis août 2019, les prix des logements ont grimpé de 52%, les salaires de 20 à 25% selon les secteurs d'activité.



L'inflation au sens du PCE pour août est par ailleurs attendue ce vendredi 26 à +2,5% en données brutes et 3% en données 'core'.



Côté marchés de taux, le '10 ans' se tend de +2,5Pts à 4,172% (4,20% en séance), le '30 ans' US affiche +1Pt à 4,775%, le '2 ans' rajoute +6,3Pts à 3,663% : la baisse de -25Pts espérée fin octobre est encore jugé possible à 82% mais pourrait bien passer à l'as si le PCE est de mauvaise facture demain, alors il ne resterait qu'une baisse en décembre.

