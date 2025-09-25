Wall Street : repli contenu mais VIX en repli, légère dégradation des taux US

Wall Street termine sur une consolidation sans substance et alors que les indices finissent tous dans le rouge, le 'VIX' se détend de -2,8% vers 16,18.



Le S&P500 auquel le VIX est associé s'effrite de -0,3%, le Dow Jones de -0,37%, l'indice Nasdaq de -0,33% et pour trouver un peu de volatilité, il faut se tourner vers le Russell-2000 qui lâche -0,92%.



A noter quelques coups d'éclat comme Intel avec +6,5% et Lithium America (LAC) qui bondit de +98% (l'administration va investir à hauteur de 10% dans un projet d'extraction de cette société canadienne sur le sol US dans le Nevada).



Les '7 fantastiques' ont fait le plus souvent preuve de lourdeur, notamment Alphabet après ses récents records qui cède -1,8%, Apple et Nvidia -0,8%.



Parmi les valeurs minières, Freeport McMoran dévisse de -17% alors que ses opérations d'extraction de minerais vont être suspendues en Indonésie pour au minimum 9 mois (suite à un accident ayant fait 2 victimes, survenu dans sa mine Grasberg Block Cave en Indonésie).



Wall Street calle, faute de nouveaux catalyseurs alors que la reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, semble désormais bien intégré dans les cours.



'La forte hausse des derniers mois appelle à une vigilance accrue dans les portefeuilles, notamment en cas de déception sur la croissance mondiale ou d'une reprise haussière de l'inflation', préviennent à ce titre les équipes de HSBC AM.



Les T-Bond étaient également mal orientés hier soir : Jerome Powell, le patron de la Fed, a d'ailleurs un peu douché les espoirs des acheteurs les plus enthousiastes en se prononçant contre 'des baisses de taux trop soutenues qui feraient déraper l'inflation', estimant - comme lors de sa conférence de presse de la semaine dernière - que les taux d'intérêt se situaient actuellement 'au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles'.



Le rendement des Treasuries à '10 ans' reprend plus de 3 points de base à 4,1510%, le '30 ans' +2Pts à 4,755%... et le '2 ans' fait la pire performance avec +3,6Pts à 3,606%.



Les anticipations de ralentissement économique sont contredits par les derniers chiffres concernant l'immobilier avec un sursaut de +20,5% des ventes de logements neufs, à 800.000 en rythme annuel contre 650.000 anticipé (665.000 le mois dernier).



Les prix demeurent par ailleurs très élevés et proches de leurs records avec un prix moyen de 534.100$s, en hausse de 11,7% par rapport à juillet 2025 et en progression de 12,3% par rapport à août 2024.



Le prix médian ressort quant à lui à 413.500 dollars, en hausse de 4,7% d'un mois sur l'autre et de +1,8% sur 1 an.



En ce qui concerne la répartition géographique, les ventes de logements neufs se sont envolées dans le nord-est du pays (+72,2%) ainsi que dans le sud (+24,7%).



Au rythme actuel des ventes, il faudrait 7,4 mois pour écouler le stock de logements disponibles, contre neuf le mois précédent, selon les calculs de Washington.



Pour se faire une idée du dynamisme de l'économie US, une batterie d'indicateurs macro-économiques reste au programme du reste de la semaine - avec au premier chef les chiffres de la croissance au deuxième trimestre prévus jeudi et les derniers chiffres de l'inflation attendus vendredi - pourrait donner une esquisse de tableau de l'état de la conjoncture aux Etats-Unis.

