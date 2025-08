Finalement, la Fed pourrait bien baisser ses taux en septembre. C'est le nouveau pari préféré des investisseurs, celui qui a permis aux indices de rebondir assez fort hier. De quoi tenir en haleine les marchés jusqu'à la mi-septembre et atténuer le bras de fer qui se poursuit entre les Etats-Unis et plusieurs économies sur les droits de douane, Inde en tête.

Ecrire des trucs tous les matins pour vous tenir informé des derniers soubresauts de la planète finance consiste souvent à traiter d'un sujet principal puis à le triturer sous tous les angles possibles jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Ces dernières années, je pourrais citer les records des valeurs technologiques, Donald Trump, la relation sino-américaine, Donald Trump, l'inflation, l'élection présidentielle américaine, la guerre en Ukraine. Et Donald Trump. En remontant un peu plus, on retrouve l'atterrissage brutal de l'économie chinoise, le coronavirus, Donald Trump (déjà !), la crise de l'euro, le Brexit et quelques autres temps forts.

Il faut bien reconnaître que l'actuel président des Etats-Unis est une bénédiction pour les journalistes, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter. C'est aussi une malédiction parce qu'il est presque impossible de rédiger quelque chose de correct sans mentionner son nom.

Mais le sujet-roi, celui qui finit toujours par revenir, c'est la politique monétaire. Celle des Etats-Unis, puisqu'à de rares exceptions près, tout part de là pour les financiers.

Ceux qui connaissent mal le fonctionnement des marchés ont souvent du mal à comprendre l'obsession des investisseurs pour l'évolution des taux de la Fed. L'obsession pour la baisse des taux de la Fed, plus précisément. En abaissant ses taux, la banque centrale réduit le prix du financement, ce qui le rend mécaniquement plus abondant. Quand il y a davantage d'argent en circulation, il est plus facile d'en obtenir (par exemple par le biais du crédit), ce qui a des effets positifs sur la prise de risque, donc sur le développement économique et la confiance. C'est la promesse d'un cercle vertueux. Ce raisonnement permet de comprendre un autre paradoxe des marchés : le décalage entre le cycle de l'économie réelle et celui de certains actifs financiers comme les actions. Comme ces baisses de taux visent à atténuer des déséquilibres — généralement des difficultés économiques — elles surviennent souvent dans des contextes moroses ou préoccupants. C’est précisément à ces moments, paradoxalement, que les marchés actions peuvent s’envoler, car ils anticipent un redémarrage de la machine économique dopée par le crédit moins cher.

Pourquoi je parle de ça ce matin ? Parce que la thématique de la baisse des taux risque d'occuper la fin de l'été, jusqu'à la prochaine réunion de la Fed prévue les 16 et 17 septembre prochain. Hier, les places boursières occidentales ont fortement rebondi parce que les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en juillet ont paru suffisamment dégradées pour renforcer l'hypothèse d'un assouplissement monétaire de la Fed en septembre, alors que la banque centrale avait laissé entendre quelques jours plus tôt qu'elle préférait patienter. J'écrivais hier que la probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point mi-septembre était passée de moins de 50% à 80% en quelques jours. Depuis ce matin, le pronostic est monté à 92% sur l'outil FedWatch du CME, qui s'appuie sur les contrats à terme. C'est ce qui a permis au S&P 500 de rebondir de 1,5% et au Nasdaq 100 de reprendre 1,9% et d'effacer une bonne partie de la purge de vendredi. Et à l'Europe de se redresser elle aussi, puisque le Stoxx Europe 600 s'est adjugé 0,9% en clôture hier soir.

Le courant porteur issu de la perspective d'une baisse de taux n'a été que peu affecté par les menaces de Donald Trump envers l'Inde et, indirectement, la Russie. Le président des Etats-Unis, qu'il est décidément difficile de ne pas mentionner, a menacé New Delhi d'accroître la surtaxe douanière de 25% annoncée la semaine dernière si les achats massifs de pétrole russe se poursuivent. "L'Inde n'achète pas seulement des quantités massives de pétrole russe, elle revend ensuite une grande partie de ce pétrole acheté sur le marché libre, en réalisant de gros bénéfices. Ils ne se soucient pas du nombre de personnes tuées en Ukraine par la machine de guerre russe", a précisément déclaré Trump sur son réseau Truth Social. Les taquins auront une petite pensée pour Apple, qui a mobilisé beaucoup d'énergie pour migrer une partie de sa chaîne d'approvisionnement de la Chine vers l'Inde afin d'éviter de trop grosses surtaxes. Pas de chance.

Autre anecdote financio-instructive. Pour les parents qui se demandent combien coûte de maintenir un enfant hyperactif concentré, la réponse est : environ 29 milliards de dollars. C'est le montant de la rémunération en stock-options proposée par Tesla à Elon Musk pour qu'il reste "focus" sur la gestion de la société, dont les performances financières et boursières des derniers trimestres ne sont plus à la hauteur des attentes des investisseurs.

Il reste pas mal de publications de résultats en réserve aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique, à part en France où l'esprit de corps est tel que toutes les directions financières des sociétés cotées ont décidé qu'il fallait fermer les bureaux au soir du 1er août pour une période indéterminée.

Tout le monde grimpe en Asie ce matin, à l'exception du marché indien, en repli de 0,3%. La Bourse de Mumbai n'a pas beaucoup réagi aux derniers coups de boutoir de Washington, mais elle avait déjà perdu 3% en juillet. Le Japon, la Chine continentale et Hong Kong gagnent 0,4 à 0,7%. Les gains dépassent 1% en Corée du Sud et en Australie. Les places européennes sont attendues en hausse à l'ouverture.

Le CAC40 gagne 0,5% à 7668 points dans les premiers échanges. Le SMI reprend 0,4% à 11 860 points. Le Bel20 s'adjuge 0,6% à 4636 points.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : la seconde lecture des PMI des Services pour les grandes économies, plus l'indice des prix à la production de juin dans la zone euro. Aux Etats-Unis, la balance commerciale, puis le PMI et l'ISM des services. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Also Holding : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 320 CHF.

AO World : Deutsche Bank dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 135 GBX à 105 GBX.

Accor : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 57 à 56 EUR.

Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 79,30 à 75,40 EUR.

Arkema : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 82 à 75 EUR.

Axa : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 EUR.

Aéroports De Paris : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 143 à 144 EUR.

Carmila : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 18,68 à 21 EUR.

Crédit Agricole : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 18,30 à 19,20 EUR.

Hermès : DZ Bank passe de vendre à conserver en visant 2050 EUR.

Interroll Holding : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2000 CHF à 2600 CHF.

JDE Peet's : KBC passe de conserver à accumuler en visant 27 EUR.

Kardex Holding : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 360 CHF.

Krones : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours de 152 EUR.

Lectra : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 36,50 à 34,50 EUR.

Lloyds Banking Group : Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 87 GBX à 99 GBX.

Logitech International : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 80 CHF à 88 CHF.

Novo Nordisk : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 806 à 593 DKK.

Netcompany Group : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 300 DKK.

Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 100 à 103 EUR.

Sanofi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR.

Shell : Freedom Broker dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 7800 GBX.

Technip Energies : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours relevé de 38,30 à 39 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 32 à 33 EUR.

Teleperformance : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 141 à 134 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Colas (Bouygues) rachète l'américain Suit-Kote pour plus de 450 MUSD.

Vinci remporte un contrat pour une usine de biocarburants en Espagne.

Unibail-Rodamco-Westfield prévoit une fusion transfrontalière par absorption d'Unibail-Rodamco TH B.V.

Alstom remporte un contrat de signalisation à Singapour.

Fitch Ratings a abaissé la perspective de la note crédit BBB de Stellantis de "stable" à "négative", avant de retirer toutes ses notations.

Technip Energies décroche un contrat GNL majeur aux Etats-Unis.

Eutelsat nomme Eric Labaye président du conseil d'administration. L'opérateur satellitaire annonce en parallèle des revenus et un Ebitda annuels plus élevés que le consensus et vise une stabilité sur le nouvel exercice.

Maurel publie un résultat opérationnel du premier semestre baisse de 25% en raison de la baisse des prix du pétrole.

Namr change de PDG.

Eagle Football signe Pavel Sulc.

Acheter-Louer achète du solana.

Mastrad émet 1,45 MEUR d'OBSA.

Les principales publications du jour : Eutelsat, Maurel, Actia… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Aramco va verser un dividende de 21,1 milliards de dollars au titre du T2.

TSMC a engagé des poursuites à l'encontre d'employés impliqués dans des fuites potentielles de secrets commerciaux.

L'Australie préfère Mitsubishi à son rival allemand ThyssenKrupp pour un contrat de défense de 6,5 milliards de dollars.

Hitachi envisage de vendre son activité d'appareils électroménagers axée sur le Japon, selon le Nikkei.

Jaguar Land Rover (Tata Motors) a nommé le directeur financier de sa maison-mère, P B Balaji au poste de CEO, en remplacement d'Adrian Mardell, démissionnaire.

Nissan entame des négociations avec le syndicat pour supprimer des emplois dans son bureau régional européen.

Les principales publications du jour : Aramco, Bharti Airtel, SoftBank, China Tower, Bandai Namco…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.