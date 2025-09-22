Wall Street a passé une grande partie de l'année à franchir des obstacles qui, hier encore, auraient pu la faire trébucher : tarifs douaniers, poussées inflationnistes, tensions géopolitiques, et désormais un décret présidentiel visant directement la main-d'oeuvre, notamment dans les secteurs clés. La grande machine de Wall Street, dopée par la technologie et huilée par des taux d'intérêt plus bas, continue de ronronner comme si l'incertitude était un carburant plutôt qu'un frein.

La dernière baisse d'un quart de point décidée par la Réserve fédérale a électrisé les marchés actions, et la perspective de nouvelles baisses nourrit cet enthousiasme jusque dans les segments les plus spéculatifs.

Wall Street se comporte comme une créature impossible à dompter. Sur fond de convulsions politiques, de droits de douane et de tensions diplomatiques, les investisseurs ont choisi l'optimisme. Le S&P 500, au-delà de 6 600 points, se dresse comme un monument à la résilience ou au déni. Ce qui était encore de la panique en avril, lorsque les tarifs avaient brièvement fait plonger les marchés, s'est mué en une envolée alimentée par la Fed. Pour les investisseurs, l'avenir ressemble à une boutique de déstockage : tout ce qui est malmené, ignoré ou délaissé devient irrésistible. Vendredi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones ont tous signé des records, entraînant les small caps vers des sommets inédits. Les opérateurs se sont rués sur l'intelligence artificielle comme catalyseur de la hausse. Mais les marchés ne peuvent éternellement échapper aux politiques, et une nouvelle source d'inquiétude vient d'émerger.

En fin de semaine dernière, l'administration Trump a annoncé une hausse spectaculaire des frais pour les visas H-1B, ces permis de travail qui donnent aux entreprises américaines accès à des talents étrangers qualifiés. La taxe proposée de 100 000 dollars par visa a immédiatement semé l'alarme. Les entreprises technologiques dépendent massivement d'ingénieurs venus d'Inde et de Chine ; les sociétés de conseil et de finance n'y échappent pas. Durant le week-end, plusieurs groupes ont prévenu leurs salariés de rester aux États-Unis sous peine de se retrouver bloqués à l'étranger. J.P. Morgan a discrètement recommandé à ses employés détenteurs de visas de ne pas voyager.

Ironie du sort : cette décision survient alors même que Wall Street célébrait ses perspectives de croissance retrouvées. Les baisses de taux, combinées à des bénéfices d'entreprises solides, ont créé une impression, voire une illusion, de résilience. Les marchés reflétaient dès lundi matin ces nouvelles tensions : le Dow a ouvert en baisse de 0,4%, le S&P 500 a perdu 0,2% et le Nasdaq était en baisse 0,1%. Même le Russell 2000, qui avait touché un record en séance vendredi, cédait du terrain à l'ouverture. L'incertitude politique reste le seul élément que les marchés ne peuvent simplement intégrer dans leurs prix.

Le paradoxe est d'autant plus frappant que cette exubérance boursière cohabite avec une prudence manifeste dans les marchés obligataires. Ces derniers ont résisté à l'euphorie, poussant les rendements légèrement à la hausse, comme pour rappeler les risques d'inflation et de tensions géopolitiques. L'or, valeur refuge par excellence, s'est envolé de plus de 40% cette année, soit trois fois le gain du S&P 500. La divergence est éloquente : les actions pariant sur un atterrissage en douceur, les obligations se prémunissant contre des vérités plus dures. L'histoire montre que les marchés obligataires peuvent sommeiller longtemps, mais leurs réveils ont souvent remodelé les économies.

Pendant ce temps, les entreprises américaines ajustent leurs trajectoires. Oracle, longtemps incarnée par la main ferme de Safra Catz, adopte une gouvernance bicéphale avec Clay Magouyrk et Mike Sicilia, tandis que Catz devient executive vice chair. Lockheed Martin a dévoilé Vectis, un drone furtif pensé pour évoluer aux côtés des chasseurs de cinquième génération. Pfizer a accepté de débourser jusqu'à 7,3 milliards de dollars pour s'emparer de Metsera, misant sur les maladies cardiométaboliques comme nouvel eldorado pharmaceutique. Plus discrète, Berkshire Hathaway a liquidé sa participation dans le chinois BYD, champion du véhicule électrique, pour réapparaître à Tokyo avec une entrée au capital de Mitsui & Co., lui offrant plus de 10% des droits de vote de cette vénérable maison de négoce.

Cette semaine s'annonce dense en chiffres que la Réserve fédérale scrutera avec gravité : dépenses de consommation des ménages, produit intérieur brut, interventions de banquiers centraux.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,458

: 97,458 Or : 3 723 USD

: 3 723 USD Pétrole brut (BRENT) : 65,98 USD (WTI) 61,65 USD

: 65,98 USD (WTI) 61,65 USD États-Unis 10 ans : 4,12 %

: 4,12 % BITCOIN : 112 680 USD

Actualités des entreprises :

Oracle a nommé Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG, tandis que Safra Catz devient vice-présidente exécutive du conseil d'administration.

VNV Global vend sa participation dans Tise à eBay pour 109 millions de couronnes norvégiennes, la transaction devant être finalisée au quatrième trimestre.

Lockheed Martin a dévoilé Vectis, un drone de nouvelle génération conçu pour les missions de combat et l'interopérabilité avec les avions de 5e génération.

Pfizer acquiert le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera pour un montant pouvant atteindre 7,3 MdsUSD afin de renforcer son pipeline cardiométabolique.

T-Mobile a annoncé que Srini Gopalan remplacera Mike Sievert au poste de PDG le 1er novembre, ce dernier devenant vice-président.

Accenture prévoit d'acquérir la société française de gestion de projets industriels Orlade afin de renforcer ses capacités dans le domaine des projets d'infrastructure à grande échelle.

Northrop Grumman et Saab sont en lice pour un contrat de 1,2 milliard d'euros avec l'Allemagne pour la modernisation de sa flotte d'Eurofighter.

Bristol-Myers Squibb prévoit de lancer son traitement contre la schizophrénie, Cobenfy, au Royaume-Uni en 2026, au même prix annuel de 22 500 dollars qu'aux États-Unis.

Le système d'intelligence artificielle Llama de Meta a été approuvé pour une utilisation par les agences gouvernementales américaines, élargissant ainsi ses applications dans le secteur public.

Amazon va commencer à vendre des produits de marque propre Whole Foods à Singapour, élargissant ainsi sa présence dans le secteur alimentaire en Asie.

Oklo a lancé la construction de son réacteur nucléaire à fission rapide dans l'Idaho dans le cadre d'un programme pilote du département américain de l'Énergie visant à accélérer le développement nucléaire.

Stellantis détecte un accès non autorisé à la plateforme d'un fournisseur de services tiers, affectant des clients nord-américains.

Berkshire Hathaway cède l'intégralité de sa participation dans BYD et acquiert plus de 10 % des droits de vote dans Mitsui & Co Ltd.

